29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos: ¿por qué se celebra?

Este día está dedicado al reconocimiento de las mujeres que trabajan todos los días por la lucha por los Derechos Humanos.

Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Esta jornada rinde homenaje a miles de mujeres en todo el mundo que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos (DDHH) contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Origen del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos

Esta fecha se declaró en el año 2005, en el marco de la celebración de la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras realizada en la ciudad de Colombo, Sri Lanka. En este comité participaron más de 200 activistas provenientes de más de 70 países.

Madres de Plaza de Mayo: símbolo de la defensa de los DDHH en Argentina

En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo son un claro ejemplo de resistencia, memoria y lucha incansable por los derechos humanos. La asociación se formó en 1979, durante la última dictadura cívico-militar argentina, con el fin de encontrar con vida a los detenidos desaparecidos y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento.

El 20 de noviembre falleció, a los 93 años, la presidenta de la asociación Hebe de Bonafini. En 1979, a través de las rondas de resistencia pacífica que reclamaba por la aparición de sus hijos secuestrados de manera ilegal y por la justicia sin venganza de los responsables de esas desapariciones, se convirtió en la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Desde entonces, es una referente inclaudicable y luchadora por los derechos humanos.

Fuente: Ámbito

Otras efemérides

1832 – LOUISA MAY ALCOTT. Nace en la ciudad de Germantown la escritora estadounidense Louisa May Alcott, autora de la célebre novela Mujercitas. Promovió la abolición de la esclavitud y el voto femenino en Estados Unidos. Con pseudónimo de A. M. Barnard escribió novelas y relatos en los que se tratan temas tabúes para la época como el adulterio y el incesto.

1899 – BARCELONA FC. Se funda el Barcelona Fútbol Club español en la capital de Cataluña, uno de los más importantes del mundo y donde habrán de jugar los dos mejores jugadores argentinos: Diego Maradona y Lionel Messi, entre otros astros internacionales del balompié. Juan Román Riquelme y Javier Saviola también vistieron la camiseta “blaugrana”.

1933 – JOHN MAYALL. Nace en la ciudad inglesa de Macclesfield el músico y cantante británico John Mayall, considerado uno de los guitarristas más virtuosos en la historia del blues.

1946 – JUAN A. BADÍA. Nace en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía el locutor y conductor Juan Alberto Badía, creador de ciclos musicales en radio y televisión que dieron gran impulso al rock nacional.

1946 – SILVIO RODRÍGUEZ. Nace en la ciudad de San Antonio de los Baños (Cuba) el músico y cantautor Silvio Rodríguez, exponente de la Nueva Trova cubana y autor de clásicos como Unicornio, Ojalá y La era está pariendo un corazón.

1947 – PALESTINA. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la resolución 181, en la que recomienda dividir la Palestina administrada por el Reino Unido en dos estados: uno árabe-palestino y otro judío.

1969 – ALMENDRA. Se publica Almendra, el primer disco de la banda argentina de rock homónima y también el primero de la carrera de Luis Alberto Spinetta, una de las grandes figuras del género.

1984 – PAZ Y AMISTAD. Argentina y Chile firman en Ciudad del Vaticano el tratado de paz y amistad que pone fin al conflicto por la soberanía de islas en el Canal de Beagle, en el extremo sur del continente americano, por el que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1977.

1998 – CARLOS BIANCHI. El director técnico Carlos Bianchi gana su primer título con Boca Juniors en partido con empate 0-0 ante Independiente en el estadio La Bombonera. Comienza así el ciclo más exitoso en la historia del club “xeneize” y del entrenador y exfutbolista surgido en Vélez Sarsfield.

2001 – GEORGE HARRISON. A la edad de 58 años muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el músico y compositor británico George Harrison, guitarrista de la célebre banda de rock The Beatles, para la que compuso las populares canciones I Need You, Taxman, While My Guitar Gently Weeps, Something y Here Comes the Sun, entre otras.

2008 – ULISES DUMONT. Muere en Buenos Aires, a la edad de 71 años, el actor de cine, teatro y televisión Ulises Dumont, protagonista de reconocidas películas como “Tiempo de revancha” y “No habrá más penas ni olvido”.