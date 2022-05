3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa: el tema de este año es “Periodismo bajo asedio digital”

El mismo pone de relieve las múltiples formas en que los recientes avances en la vigilancia, la inteligencia artificial y la recopilación de big data afectan al periodismo, la libertad de expresión y la privacidad; así como los ataques a los periodistas por medios digitales y las consecuencias de todo ello en la confianza del público en los canales de comunicación digitales.

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.

Tras 30 años, la conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como en el momento de su firma. Está previsto que durante la Conferencia Internacional del Día Mundial de la Libertad de Prensa se realicen conmemoraciones especiales del 30º aniversario.

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concienciar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesiona. Asimismo sirve para:

Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa.

Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo.

Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia.

Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vidas en el cumplimiento de su deber.

Periodismo bajo asedio digital

El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, “Periodismo bajo asedio digital”, pone de relieve las múltiples formas en que los recientes avances en la vigilancia, la inteligencia artificial y la recopilación de big data afectan al periodismo, la libertad de expresión y la privacidad; así como los ataques a los periodistas por medios digitales y las consecuencias de todo ello en la confianza del público en los canales de comunicacion digitales.

El último documento de debate del Informe sobre Tendencias Mundiales de la UNESCO “Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists”, destaca como la vigilancia y la piratería informática están poniendo en peligro al periodismo. Esto se ha puesto de manifiesto en las denuncias de periodistas de investigación y ha llevado a los expertos en derechos humanos de la ONU a pedir una moratoria mundial temporal en la venta y transferencia de tecnología de vigilancia. La vigilancia puede poner al descubierto la información recopilada por los periodistas, incluida la de los denunciantes, y viola el principio de protección de las fuentes, que se considera universalmente un requisito previo para la libertad de los medios de comunicación y está consagrado en las resoluciones de la ONU. La vigilancia también puede perjudicar la seguridad de los periodistas al revelar información privada sensible que podría ser utilizada para acosarlos judicialmente y/o atacarlos arbitrariamente.

Existe una creciente presión mundial que fomenta una mayor transparencia en cuanto a la forma en que las empresas de Internet explotan los datos de los ciudadanos, la forma en que estos informan a los modelos predictivos y a la inteligencia artificial, y permiten la amplificación de la desinformación y el odio. Esto se subrayó en la Declaración de Windhoek+30, que pide a las empresas tecnológicas que “trabajen para garantizar la transparencia en relación con sus sistemas humanos y automatizados”.

Conferencia Internacional 2022

Organizada anualmente desde 1993, la Conferencia Internacional ofrece una oportunidad a los periodistas, los representantes de la sociedad civil, las autoridades nacionales, los académicos y al público en general para debatir sobre los nuevos desafíos de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.

Del 2 al 5 de mayo de 2022, la UNESCO y la República de Uruguay acogerán la conferencia anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa en un formato híbrido en Punta del Este (Uruguay). Bajo el lema “Periodismo bajo asedio digital”, se debatirá el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad.

La Conferencia reunirá a políticos, periodistas, representantes de los medios de comunicación, activistas, responsables en ciberseguridad, investigadores en inteligencia artificial y expertos jurídicos de todo el mundo para explorar el impacto de la era digital en la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, la viabilidad de los medios de comunicación y la confianza del público.

Otras efemérides

● 1930. Nace Juan Gelman en Buenos Aires. Uno de los grandes de la poesía argentina del siglo XX, su primer libro apareció en 1956: Violín y otras cuestiones. Le siguieron títulos como Gotán, Cólera buey, Salario del impío, Dibaxu, País que fue será y Mundar. Debió exiliarse y sufrió el asesinato de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia Iruretagoyena, embarazada al momento del secuestro. Pudo reencontrarse en Uruguay con su nieta Macarena en 2000. Junto a Osvaldo Bayer escribió Exilio, y con Mara La Madrid, Ni el flaco perdón de Dios. Premio Nacional en 1997, Obtuvo el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras españolas, en 2007, y escribióen PáginaI12 hasta su muerte a los 83 años, en México, el 14 de enero de 2014.

● 1937. En Río de Janeiro nace la escritora Nélida Piñón, primera mujer en presidir la Academia Brasileña de Letras. Descendiente de gallegos, su historia familiar es el tema de La república de los sueños. Publicada en 1984, esa novela significó el reconocimiento fuera de Brasil. Otras obras: El pan de cada día, Corazón andariego, Libro de horas, La camisa del marido, La épica del corazón. Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005.

● 1951. Muere uno de los más importantes letristas de tango de la historia: Homero Manzi. Nacido en Añatuya, Santiago del Estero, en 1907, fue guionista y director de cine, pero alcanzó la fama con sus versos. Varios de los tangos más famosos de la historia fueron escritos por él, como “Sur”, “Malena”, “Barrio de tango” y “Milonga del 900”. También militó en Forja, paso previo a su adhesión al peronismo.

● 1968. Luego de varios días de protestas en la Universidad de Nanterre, ocho estudiantes llegan a París a declarar ante la Justicia por los choques con grupos derechistas en esa casa de altos estudios. Al mismo tiempo, la policía dispersa un acto de apoyo de estudiantes de la Sorbona. Esa noche, se declara la huelga por parte de la Unión Nacional de Estudiantes y el Sindicato de Profesores. Uno de los “ocho de Nanterre” es un estudiante de sociología llamado Daniel Cohn Bendit, que se convierte en líder del movimiento estudiantil, al que se suman los obreros. La década más rebelde del siglo XX llega a su punto de ebullición con los hechos de mayo del 68. Francia queda paralizada por la huelga e incluso se suspende el Festival de Cannes. Hay barricadas en las calles y choques con la policía. El presidente Chales De Gaulle anuncia elecciones legislativas para junio, que suponen una derrota para la izquierda.

● 1992. Terminan tres días de disturbios en Los Ángeles. La causa es la absolución de cuatro policías que en marzo de 1991 habían apaleado a un hombre negro, Rodney King. La ira por el fallo genera la reacción violenta. Hay 63 muertos y más de 2 mil heridos, y el gobierno de Geoge Bush moviliza al Ejército por el estallido racial, inédito desde la lucha por los derechos civiles, y que marca un antecedente del movimiento Black Lives Matter.

● 2007. En el centro turístico de Praia da Luz, en Portugal, desaparece la pequeña Madeleine McCann. Estaba por cumplir cuatro años y se encontraba de veraneo con sus padres y dos hermanitos. Los pequeños se hallaban en una habitación mientras sus padres cenaban con otras personas en un restaurante a 50 metros. A las 10 de la noche, la madre descubrió la ausencia de la niña. El caso conmueve al mundo. Madeleine nunca apareció y se han tejido infinidad de hipótesis. Incluso se ha sospechado de los padres. Hoy se sospecha de un hombre alemán con antecedentes.