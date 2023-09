¡A abrigarse! Ingresa un frente frío y se viene un martes con mínimas bajo cero en Valle de Uco

Así lo anticipa el pronóstico de Contingencias Climáticas. Continuará inestable en cordillera.

Luego de un inicio de semana primaveral, este martes desciende ingresa un frente frío que obligará a sacar nuevamente los abrigos.

Así lo anticipa el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el cual reza: “parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste e inestable en cordillera”. Seguidamente el organismo agrega que: “probabilidad de lloviznas en la zona norte de la provincia. Mínimas estimadas a cielo poco nuboso: Oasis norte – este: 1 a 4 C, Valle de Uco: -1.5 a 2 C. San Rafael y G. Alvear presentaran heladas de intensidad moderada: -4.5 a -3 C en zonas frias”.

En cuanto a la máxima, en general para la provincia Contingencias estima 15°C, mientras que en Valle de Uco, según el Servicio Meteorológico Nacional sería de apenas 11°C.