Taller de RTO en Valle de Uco: en breve comenzará a funcionar uno en Tunuyán

Quién es el empresario que decidió la instalación y dónde funcionará.

Los departamentos de Malargüe, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Santa Rosa, La Paz y Lavalle, son, hasta el momento, los únicos puntos de la provincia donde se puede circular sin tener la Revisión Técnica Obligatoria hecha.

Para los departamentos del Valle de Uco, esa situación empezaría a cambiar a partir de mediados del mes de agosto, principios de septiembre, ya que es la fecha prevista para que el taller quede operativo.

Adrián Ceballos, oriundo del departamento de Lavalle, es quien adquirió el lugar ubicado en calle La Argentina y Francisco Delgado y será el administrador y encargado del funcionamiento del taller que pretende prestar servicios a todo el Valle de Uco.

En diálogo con El Cuco Digital, comentó que “desde principios de este año estamos trabajando en todo el armado del lugar y calculamos estar operativos para finales del mes de agosto, ya está todo lo grueso armado y solo quedan detalles”.

“ Vamos a comenzar trabajando solo con vehículos livianos y todos los vehículos de transporte, ya que esta planta está habilitada para ese tipo de trabajos, para más adelante vamos a incluir camiones”, aseguró Adrián.

“ Sabemos que acá en Valle de Uco no es obligatoria la RTO, pero bueno, a partir de tener este taller operativo, el Gobierno es el que debe decidir si la hace obligatoria o no para esta zona, nosotros somos un emprendimiento privado basado en una ley nacional, que es la que establece la RTO, en todo el país”.