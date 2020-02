A poco tiempo de la Vendimia, hay incertidumbre por el precio de la uva y piden respuestas

Desde la CRA y la Sociedad Rural del Valle de Uco emitieron un comunicado. Aseguran que el kilo debe valer 1 dólar para cubrir los costos.

Confederaciones Rurales Argentinas denunció este martes que no se conoce cuál será el precio de la uva, poco antes de que se realice la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En un comunicado, en solidaridad con la Sociedad Rural del Valle de Uco, CRA dijo que “Es el trabajo del productor de todo un año. Aún hay bodegas que no han liquidado la producción del año pasado”.

“Consideramos que nuestra actividad productiva se ordena a través del precio. Venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que lo que organiza la actividad productiva es el precio. Toda transacción comercial esta disparada y ordenada en su fin cuando sabemos cuánto puede valer en el mercado nuestro producto. Este mercado se construye, no nace en forma espontánea, y tras considerar diversas variables podremos construir a futuro una pizarra de referencia”.

“Desde la Sociedad Rural del Valle de Uco y CRA expresamos que debido a la urgencia que tienen los productores de vid de toda la región, desde hace casi dos años, venimos desarrollando un trabajo para lograr generar una pizarra de precios de nuestra producción” agrega el texto.

“Nuestros productores no solamente están trabajando con rentabilidad negativa, sino que además, si bien existe un contrato obligatorio con las bodegas que estipula el precio y la forma de pago antes de entregar la uva, aún con esta herramienta no tenemos modelo de contrato en donde estén estas variables bien claras y en donde esté especificado una sanción por no cumplir el precio“.

Por su parte, productores del Valle de Uco señalan que el kilo de uva debe ser de 1 dólar.

“Una botella de 750 cm cúbicos de Malbec de altura, con 12,8 grados y 1.200 de color, de una finca de 80 quintales del Valle de Uco, costó en un puerto de China, hace 10 días, U$S 3,50. Cuando decimos que el kilo de varietal debe valer 1 dólar, no estamos expresando un deseo, estamos diciendo lo que le corresponde al productor” expresan en el mismo comunicado.

Los productores hicieron un cálculo del presupuesto y explicaron que para hacer una hectárea de 80 quintales de Malbec de altura, para obtener esa calidad que se paga a U$S 3,5, se necesitan $219.870 de costos operativos por hectárea y $ 109.135 de impuestos, ambos suman más de 300 mil pesos de cotos por hectárea.

“Si la uva se pagara a un dólar oficial, (63 pesos) deberíamos tener una venta en bruto de $504.000, restándole los más de 300.000 de gastos y presión impositiva nos queda por hectárea $183.195. Si a esto le restamos los gastos varios que tenemos más la inflación que soporta el productor, debemos restarle 25% más de gastos. Recibimos $137.000 por hectárea. Si tomamos 10 hectáreas tipo del Valle de Uco, tenemos más de un millón de pesos de rentabilidad en un año”.

Sin embargo informaron que la bodega paga en promedio $15.6 el kilo de uva a $ 23; lo que da $124.800. Es decir que restando costo operativo y presión impositiva, tendrían una renta negativa de $195.285 o $145.000 según el precio que se tome.

“Consideramos de suma gravedad esta situación, dado que el 65% de las viñas del Valle de Uco están en el rango de 0 a 25 hectáreas” manifestaron.