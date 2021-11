¡A puro pedal! Méndez compitió con los mejores y se subió una vez más al podio

“Gordillo” esta vez se quedó con el 3er puesto en su categoría Pro.

Este domingo 28 de noviembre se disputó el Rally XC 3 horas en Ceferino Namuncurá, en el departamento de Rivadavia.

Una carrera de 3 horas reloj sin parar, un circuito cerrado y con varias categorías en juego, entre esas la Pro, en la que participó Eduardo Méndez, categoría donde corren los mejores de los mejores, esto quiere decir que en ella participan los ganadores que consiguen podio en la general de competencias anteriores.

Para Méndez, fue una carrera más que se suma a un camino lleno de experiencias. Con una largada un tanto trabada y con una caída de por medio por lo antes mencionado. Además de tratarse de un circuito bastante complicado con mucha altura entre cerros, lo que dificulta los tiempos planificados para cada atleta. Eduardo, el gordillo Méndez, esta vez se quedó con el 3er puesto en su categoría Pro, haciendo un total de 7 vueltas al circuito de 9km con un tiempo promedio de 23´42”, aunque cabe destacar que a partir de la segunda vuelta los tiempos fueron disminuyendo entre una y otra, alcanzando a marcar la diferencia de 8 minutos entre la primera vuelta y la tercera que es cuando el tiempo comenzó a estabilizarse y mantenerse hasta el final de la competencia.

Eduardo nos cuenta lo siguiente: “Me siento muy contento y satisfecho por el resultado, a pesar de que me cuesta un poco el circuito XC, fue duro, con muchísimas piedras y mucha altura. Una carrera muy entretenida y dura a la vez”, agregó emocionado.

“Una vez más gracias, gracias a los mismos de siempre. Un día lindo, una asistencia sin palabras por parte de mi familia. La pase muy lindo, como cada domingo de competencia que hago con mi familia al lado. Un 50% de todo lo que doy, es gracias a mi familia, si no fuese por cada uno de ellos, de los que van, de los que me acompañan, de los que están, yo no sería lo que soy”, detalló.

Por último, cerró: “Gracias también a mi sponsor oficial Club Vista Flores de Karate que hace posible las inscripciones y siempre está al pendiente de mis necesidades, a mi entrenador personal Ariel Nuñez y a Suplementos VF”.

Ahora, el ciclista quedará a la espera de las dos próximas y últimas fechas del calendario MTB 2021 a todo pulmón y pedal que será el próximo 5 de diciembre en Rivadavia y 12 de diciembre en Alto Verde, Tunuyán. Última fecha del Campeonato Provincial Mendoza MTB.