A qué hora juega el Inter Miami de Lionel Messi vs. Charlotte FC

El equipo rosa, ya eliminado, jugará este sábado un encuentro clave para su rival en la MLS. El astro argentino reaparecería tras sus partidos en la Selección por las Eliminatorias Sudamericanas.

La MLS vivirá este sábado una emocionante jornada final de la temporada regular, donde un total de 10 equipos lucharán por las últimas tres plazas disponibles para los playoffs.

Uno de los encuentros más destacados es el que enfrentará al equipo del Lionel Messi, Inter Miami, contra Charlotte FC, un enfrentamiento crucial para las aspiraciones de este último. El 10 reaparecería tras sus partidos con la selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo de Messi, ya sin opciones de clasificarse a los playoffs, visitará a Charlotte FC en un partido fundamental para el equipo local. Charlotte FC afronta este compromiso con la esperanza de sellar su pase a la etapa decisiva, especialmente después de su empate 2-2 del miércoles contra Inter Miami, con Leo como mero espectador tras regresar de su participación con la Selección Argentina.

Charlotte FC tiene una tarea clara: ganar en el Bank of America Stadium y vengarse de la eliminación a manos del Inter Miami. Sin embargo, la tarea no es sencilla, ya que también necesitan resultados favorables en otros encuentros para asegurar un lugar en los playoffs. Específicamente, Charlotte FC debe esperar que dos de los tres equipos que se encuentran por encima en la tabla ( CF Montreal, New York Red Bulls y Chicago Fire FC ) pierdan o empaten en sus respectivos partidos.

A qué hora y cómo ver en vivo

El duelo entre Charlotte FC y el Inter Miami de Lionel Messi está programado para las 19 horas. Para aquellos que deseen seguir el partido en vivo, estará disponible a través del MLS Season Pass en Apple TV, brindando a los aficionados la oportunidad de ser testigos de esta batalla crucial por un puesto en los playoffs.

Los partidos de este sábado en la MLS

19:00

Charlotte FC vs

Inter Miami 19:00

Columbus Crew vs

Montreal 19:00

Cincinnati vs

Atlanta United 19:00

Nashville SC vs

New York RB 19:00

New England vs

Philadelphia 19:00

New York FC vs

Chicago Fire 19:00

Toronto FC vs

Orlando City 22:00

Colorado vs

Real Salt Lake 22:00

L.A. Galaxy vs

Dallas 22:00

Portland Timbers vs

Houston Dynamo 22:00

SJ Earthquakes vs

Austin FC 22:00

Kansas City vs

Minnesota 22:00

St. Louis City vs

Seattle Sounders 22:00

Vancouver vs Los Ángeles FC

