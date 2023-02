Abril Samia fue coronada como reina del Carnaval, con un proyecto que propone federalizar y reunir fondos para ayudar a las murgas barriales

La joven representa a la comparsa “Arcoíris” de San Carlos.

El domingo pasado San Carlos celebró un nuevo Carnaval de Antaño con el tradicional desfile de murgas y la elección de la nueva reina.

Este año resultó electa Abril Samia, que fue coronada bajo un nuevo sistema que aplicó el municipio: las candidatas debían responder un cuestionario de preguntas sobre conocimiento general de Carnaval, luego cada una presentó un proyecto relacionado a la temática y por último, una demostración artística acompañadas por una pequeña parte de sus grupos de murga o comparsas. Todas estas acciones fueron evaluadas por un jurado de profesionales.

Abril Samia , de 17 años, quien está por empezar a cursar el último año del secundario en la escuela Fuerte San Carlos, presentó un proyecto que propone federalizar y reunir fondos para ayudar a las murgas barriales En entrevista con la periodista Antonella Escobar, la soberana expresó cuáles fueron sus emociones al transitar por el camino de la elección.

¿Cuál es tu pasatiempo?

Mí pasatiempo es el deporte, juego al fútbol en el Sport Club San Carlos de la Villa Cabecera.

¿Cómo fue tu postulación? ¿Tuviste el apoyo de tu familia?

Me llamaron por teléfono preguntándome si me animaba a participar en el carnaval y si me animaba a bailar, entonces dije ¡que sí y acá estoy!

Recibí apoyo de toda mi familia papá, mamá, hermanos y demás.

Hemos visto que representas a la comparsa Arcoíris ¿Puedes contarnos de que se trata?

La comparsa Arcoiris se creó en el distrito de Villa Chacón, ayuda a los niños de diversas culturas, trabaja en la integración de la comunidades. Está dirigida por Johana y Natalie González.

¿Cuáles fueron tus emociones el día domingo?

Y la verdad me sentí muy bien, muy cómoda, era un lindo momento, la verdad que nunca pensé en ser la elegida, pero era algo que me gustaría ser y por suerte se dio. Antes estaba muy ansiosa de saber cómo era todo, pero tranquila, y en el momento que empezamos a ser evaluadas, me puse nerviosa hasta que me tocó.

¿Cómo te preparaste para la evaluación del jurado?

Nos preparamos dos semanas o tres semanas antes, nos dieron 10 preguntas para responderlas y ocho eran para responder por bolillero. En la 9 presentamos un proyecto y en la 10 hacíamos una presentación de una coreografía y yo la hice con mi princesita que se llama Milagros Gómez.

¿De qué se trata tu proyecto?

Mi proyecto se trata de hacer una fiesta por año para recaudar plata para hacer los trajes y comprar el maquillaje necesario o lo que se necesite y hacer una presentación en cada plaza distrital.

¿Cuál es tu rol como reina del carnaval?

Mi rol como reina del carnaval es tratar de mejorar la fiesta cada año junto a mi virreina, Melina Lozano, y tratar de integrar a todas las comparsas y murgas de la comunidad para que cada año el carnaval sea más grande y vengan más turistas a visitar.

Por último ¿Algún mensaje o agradecimiento?

Sí, quería agradecer a la comparsa Arcoíris que me dio esta hermosa experiencia, por estar en todo momento y darme tanto cariño ¡Un saludo a toda mí familia, amigos y novio y a su familia!