Acá se encontró el cuerpo que sería Honoria: lo halló una persona que cazaba nutrias con una gomera

Información y fotos muy reveladoras.

Este lunes, el equipo de El Cuco Digital se dirigió a la zona donde se encontró el cuerpo de una mujer, ayer domingo, alrededor de las 19 horas. Familiares de Honoria del Carmen Jorge han confirmado que, a partir de algunas fotos, y de la coincidencia en el calzado y algunas ropas, se trataría de la abuela de 87 años desaparecida hace casi tres meses en Tunuyán.

Desde ayer a última hora, la Policía cercó un amplio perímetro resguardando la zona del hallazgo, y se presumió que la mujer había sido hallada en una ciénaga cercana al arroyo Claro, en las cercanías del Club de Pesca (al este de calle La Argentina). El Cuco Digital se dirigió esta mañana a la zona, y pudo saberse con exactitud dónde fue encontrado el cuerpo de la mujer, quién lo encontró y en qué circunstancias.

Según los datos que pudo obtener El Cuco Digital el cuerpo fue hallado en un campo inculto, detrás de un árbol pequeño, donde habría un, también pequeño, “ojo de agua”. Al parecer, un joven que cazaba nutrias con una gomera divisó algo que le llamó la atención, y al dirigirse al lugar descubrió el cuerpo. El muchacho dio aviso inmediatamente al 911 y se inició el operativo de rescate.

Foto El Cuco Digital, detrás del árbol se encontró el cuerpo.

Según información extraoficial, el cuerpo fue hallado con avanzada descomposición. Ha llamado la atención no solo el estado, sino también algunas lesiones que presentaría, y que no serían compatibles con el lugar donde se lo encontró. Por ejemplo, pudo saberse, y además se observa en las imágenes, que la zona ha sido quemada en varias ocasiones (quema de pastizales), y sin embargo (al parecer) el cuerpo no tendría lesiones relacionada con la quema. También es llamativo que el “ojo de agua” es muy poco profundo, y que la zona fue rastrillada en varias oportunidades, según comentó la propia familia de Honoria.

Desde ayer a última hora, y durante esta mañana de lunes, personal de Policía Científica ha trabajado en el lugar del encuentro para recabar información que seguramente será relevante en el esclarecimiento de la causa. Otro de los datos del hallazgo es la distancia desde la casa de Honoria: en línea recta solo serían 800 metros aproximadamente.

Por el momento, y si bien da cierta tranquilidad el hallazgo, hay muchas preguntas que seguramente se irán respondiendo con la investigación del caso. Al respecto, desde el Ministerio Público Fiscal no ha habido ninguna comunicación oficial, ni desde el fiscal a cargo, ni desde el área del Prensa del organismo, por lo que toda la información es extra oficial, aunque de fuentes confiables.

Otro dato al que se tuvo acceso, es que en las próximas horas, familiares de Honoria del Carmen Jorge serían trasladados a la ciudad de Mendoza para la realización del cotejo de ADN, un dato que será clave para confirmar si el cuerpo hallado es el de la abuela desaparecida hace casi tres meses.

Mientras tanto, la comunidad sigue conmovida por el caso, y se hacen todo tipo de especulaciones, que se vuelcan en las redes sociales.