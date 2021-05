Adiós a Pablo Calvo, un reconocido periodista que trabajaba en Clarín: luchó contra el coronavirus

Estaba internado en terapia intensiva desde el 14 de abril, cuatro días después de recibir el positivo de Covid-19; ejerció la profesión desde los 18 años y era editor de la revista Viva de Clarín

El periodista Pablo Calvo murió anoche en una clínica donde estaba internado tras haber contraído coronavirus hacía casi un mes.

Calvo, quien trabajaba en el diario Clarín, había dado positivo de Covid-19 el 10 de abril y cuatro días después, por complicaciones en el cuadro respiratorio, ingresó a terapia intensiva, donde finalmente falleció anoche, al finalizar el día en que cumplía 53 años.

“Papi no aguantó más. Se va un pedazo enorme de mi infancia pero queda todo lo que me enseñó. Te voy a extrañar siempre”, escribió poco después de la medianoche León Calvo, su hijo, de 20 años, junto a uno foto de los dos con la camiseta de San Lorenzo, una de las pasiones que compartían. Le contestaron decenas de colegas de su padre, todavía incrédulos por la muerte del periodista.

