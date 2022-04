Advierten sobre faltante de combustible para Semana Santa: cuál es la situación en Valle de Uco

Estaciones de servicio indican que en la región se trabajaría con “normalidad”.

Estaciones de servicio advierten por posible faltantes en Semana Santa. Desde el sector que nuclea a las estaciones de servicio de todo el país se encuentra en estado de “alerta” ante la posibilidad de faltantes de combustibles para Semana Santa, uno de los momentos del año de mayor tránsito y movimiento en las rutas.

Quien hizo la advertencia fue Carlos Gold, de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina ( Cecha), en relación a los efectos por el atraso en los precios.

“Hay un atraso general en cuestión de precios en todas los combustibles. Esto hace que el abastecimiento no sea normal para poder satisfacer la demanda hoy existente”, manifestó Gold hoy en declaraciones a radio La Red.

“El atraso en precios es general, pero en gasoil se hace más notoria la diferencia porque es el combustible que requiere más importación. La producción local no alcanza a satisfacer el total de la demanda y ahí se produce la brecha”, consideró.

Además, aseguró: “Las empresas tratan de aumentar al canal mayorista porque saben que el precio de surtidor está pisado. En el interior del país se nota que falta gasoil. Hay estaciones que están hace 48 o 72 horas sin gasoil y es mucho. Esto lo que provoca es un fastidio muy importante en el consumidor y en los transportistas, que se tienen que quedar varados porque no consiguen productos”.

Situación en Valle de Uco

Eduardo Caraciol, encargado de la estación de YPF Eugenio Bustos, San Carlos, expresó a este medio que se encuentran trabajando “normal. Si en alguna oportunidad hay alguna faltante suele compensarse pronto. Las demoras son cortas”.

En tanto, a Semana Santa, Caraciol dijo que no les han advertido que ellos vayan a llegar algún tipo de problema. “Creemos que vamos a poder trabajar con total normalidad. En caso de presentarse algún problema avisaremos”.

Por otro lado, el gerente de la estación Shell de Tunuyán, Pablo Sánchez detalló: “Nosotros hemos estado trabajando sin problemas. Hoy tengo la estación cerrada por faltante, pero viene el camión en camino, llega hoy”.

“Lo cierto es que acá hay una situación, YPF produce menos combustibles entonces sus clientes vienen a nuestras estaciones y claramente, produce un desabastecimiento. Lo que me debería durar tres días me dura un día y medio ya que en otras estaciones no hay lo suficiente y pasan a cargar acá”, agregó.

También, Sánchez, dijo que en Semana Santa estiman que se trabaje de forma normal. “A nosotros nos han confirmado que tendremos la misma cantidad de combustible que tuvimos en abril del año pasado. Pero si pasa mucha gente, otras estaciones no pueden suministrar lo que deberían, se verá. Todo dependerá de las petroleras, pero creo que vamos a trabajar bien”.

Por último, el Oscar Salcedo, encargado de la estación YPF de Tupungato, comunicó: “Yo calculo que vamos a trabajar sin ningún problema. Nos han dicho que nos van abastecer como siempre”.

“Hemos estados con faltantes pero se solucionan en el día. A veces la gente entra en psicosis, no quieren esperar, pero la realidad que hay demoras que se cubren en el día, por lo que estimo que vamos a poder tener combustible para quienes pasen”, cerró.