“Aguanda”, la canción compuesta por Seba Garay y Laureano Busse para la Vendimia de San Carlos

En uno de sus pasajes, la letra habla sobre la lucha del pueblo en defensa del agua pura.

El próximo 8 de febrero, el Anfiteatro Neyú Mapú se vestirá de fiesta para recibir al pueblo y vivir su Vendimia Departamental denominada “Fantástica Trilogía de Vendimia”.

En esta oportunidad, la puesta en escena está dirigida por Lucas Corso, Elías Abrego y Ricardo Nuarte. En tanto, la dirección musical está a cargo de Sergio Uyarte y Laureano Busse, quien junto a Sebastián Garay -un reconocido cantante de Guaymallén- compusieron especialmente para la ocasión una canción llamada “Aguanda”.

Laureano, artista oriundo de La Consulta, en comunicación con El Cuco Digital contó que “Aguanda” fue una creación colectiva. “No hubiera sido posible si no me daban las pautas desde el guion de la Vendimia, si no hubieran participado los directores y también Sandra Martelossi -directora de la Secretaría de Cultura y Turismo-. Fue importante que ellos nos marcaran qué cosas eran importantes, sino no hubiese sido lo mismo (…) yo luego le pasaba ciertas pautas a Seba Garay y así fue como la creamos”.

“Está muy bueno poder compartir con músicos de San Carlos y compañeros de la ciudad de Mendoza” agregó Busse.

Por otro lado, el músico expresó que es “muy significativo” para él estar participando tanto de la dirección musical como de la composición de dicha canción, que tiene detalles de la lucha del pueblo por el agua. “Me pareció importante ser parte de toda esta fiesta; es mucha responsabilidad y aunque he tocado en otras Vendimias, es la primera que dirijo” detalló el joven.

“Lo bueno es que cuento con el respaldo de Sergio (Uyarte) y él con el mío, sino creo que sería más desordenado todo. Pero bueno, es una fiesta en la que todos estamos apostando a más, desde el lado de los directores, desde el lado de Sandra Martelossi; queremos mostrar más. Y además, yo siento mucho compromiso como sancarlino con el pueblo” concluyó el artista.

Por su parte, Sebastián Garay también dialogó con este medio y expresó que es la primera vez que participa de la Vendimia de San Carlos, aunque ha tenido la posibilidad de componer para la Fiesta Nacional de la Vendimia y hacer aportes para otros departamentos de la provincia.

Seba Garay

“Con San Carlos me pasó algo especial está vez, porque estábamos con la duda si se iba hacer la fiesta o no porque había algo más importante que era la lucha por el agua, ya que fue el departamento que encabezó la defensa, y cuando me llamaron la propuesta era hablar del agua; me tocó investigar del pueblo, de sus ríos, paisajes e historias y eso traté de plasmar en la letra” añadió Garay.

Por último, el artista lamentó no poder estar el próximo 8 en “Fantástica Trilogía de Vendimia” ya que se encuentra actualmente acompañando a Abel Pintos en su gira.

“Aguanda”

Letra y Música: Sebastián Garay.

Música: Laureano Busse.

Interpretación: Sebastián Garay y Laureano Busse.

Producción musical: Laureano Busse.

Post Producción, Grabación, Mezcla y Masterización: Victor Silione.

Samplers y Edición: Martin Blanco