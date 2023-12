Agustín Armoa, un paseador de perros de La Consulta: “Es increíble ver cómo un animalito te espera”

Tiene 26 años y desde el año 2018 se dedica a los animales. Con gran entusiasmo en comunicación con El Cuco Digital contó su historia y su amor por los perros.

En el corazón de La Consulta, una pequeña localidad de Mendoza, emerge una figura que se ha convertido en un personaje emblemático del departamento: Agustín, un joven de 26 años que, con su amor por los animales y su pasión por la música, ha sabido ganarse el cariño y el respeto de sus vecinos.

Desde mediados de 2018, Agustín decidió emprender un camino poco común en su comunidad: el de paseador de perros. Lo que comenzó como una idea innovadora, motivada por la ausencia de este servicio en la zona, se ha transformado en una labor diaria que Agustín lleva a cabo con dedicación y entusiasmo.

Pero Agustín no es solo conocido por su habilidad para conectar con los canes. También es la voz principal de “Nietos de Samid”, una banda local que ha sabido encontrar su lugar en el ámbito musical del Valle de Uco.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/nietos-de-samid-antes-del-break-y-rumbo-7-conoce-a-las-tres-bandas-que-tocaran-hoy-en-el-tunuyan-rock/

En una entrevista con El Cuco Digital, Agustín compartió: “Soy cantante de una banda llamada Nietos de Samid, donde trabajo paralelamente como también paseador de perros. Antes trabajaba en un supermercado y me incentivó la idea de que no había paseadores de perros y era algo muy nuevo. Me encantan los animales y tengo buen ‘feeling’ con los perros, además, me gusta salir a caminar y correr; no hay mejor manera que compartirlo con los animales”.

La vida de Agustín es un equilibrio entre su trabajo, su hobbie y su vida personal. Valora profundamente el tiempo con su familia y amigos, y su flexibilidad horaria le permite dedicarse a su pasión por la música.

Es por eso, que afirmó : “Mi vida personal y del trabajo está bien equilibrada para tener tiempo con mi hobbie que es la música y para compartir con mi familia y amigos que es algo que valoro muchísimo”.

Cada día, Agustín se lleva a casa anécdotas que atesora: “Es increíble ver cómo un animalito te espera en su casa moviéndote la cola, sonriendo y esperando que lleguen sus compañeritos para salir a pasear, jugar y mojarse. La verdad que eso no tiene precio, es algo muy lindo de ver”.

Además de su trabajo como paseador, Agustín es voluntario en “Patitas Callejeras del Valle de Uco”, una organización dedicada a ayudar a mascotas que sufren abandono, accidentes y maltratos.

“Es una enorme satisfacción la que uno se lleva, ya que hay un montón de casos. Ser parte de esto para ayudar es bueno, ya que todos los días es bueno ayudar un animalito. Estamos encargados de la concientización para que se involucren. Todos pueden ayudar, aunque no hace falta tener mucho; con ganas y concientizando gente se puede hacer un montón y es algo muy grato de ver”, señaló.

Con metas claras y un espíritu incansable, Agustín espera seguir siendo paseador de perros “hasta que mi cuerpo aguante”, ya que esta actividad ha tenido un impacto positivo en su salud. Además, tiene en mente varios proyectos que espera concretar en el futuro.

Para aquellos interesados en contactar a Agustín para sus servicios de paseador de perros, pueden hacerlo al número telefónico: 2622434260