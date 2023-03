Agustina, reina de San Carlos, multifacética y comprometida: tiene como proyecto el cuidado del agua en la producción

En comunicación con El Cuco Digital, la joven de 23 años habló sobre sus ocupaciones, su pueblo, su historia con la vendimia desde pequeña, el rol de las reinas y también hizo mención a su proyecto como soberana, relacionado con el cuidado del agua y la producción, entre otras cosas.

El pasado 21 de enero, San Carlos vivió su Fiesta “Vendimia del vino eterno”, en el anfiteatro Neyú Mapú. En la misma fue coronada como reina departamental 2023 Agustina Martínez, representante de la Villa Cabecera, como su predecesora.

A un día de la Fiesta Nacional “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza” en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde será electa y coronada la nueva reina nacional, El Cuco Digital entrevistó a Agustina, quien respondió una serie de preguntas donde quedó evidenciado ser una joven multifacética y también comprometida con el medioambiente.

-Agustina, contanos un poco sobre vos: ¿Cuántos años tenes? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿A qué te dedicas actualmente?

Tengo 23 años, estudié la Tecnicatura en Danzas, me queda una materia para recibirme todavía, y además estoy estudiando la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional de Cuyo.

Mi familia está conformada por mis papás, Mónica y Rubén, y tengo tres hermanos varones mayores que son Ignacio, Luciano y Gonzalo.

-En la elección departamental representaste al distrito de Villa Cabecera ¿Has vivido siempre ahí? ¿Cómo describirías a tu pueblo, a tu gente?

Si yo lo presenté en la Villa de San Carlos y desde antes de nacer mi familia siempre ha pertenecido al distrito.

Mi pueblo es un pueblo tranquilo con gente muy cálida, muy maravillosa que siempre te va a ofrecer un mate y ayuda si es que se necesita; es un pueblo muy bonito que tiene mucho para ofrecer y que le falta mucho mucho por crecer; tiene un camino por delante muy bonito.

-¿Siempre te gustó la fiesta de la Vendimia? ¿Cómo viviste el momento en que fuiste coronada?

Desde siempre me ha gustado la Vendimia; mi primera vendimia la hice con 3 años participando como una muñequita, era una vendimia de cuentos; después a los 8 años también actúe ya ahí tuve diálogos en esa ocasión, y a partir de los 15 he participado bailando. Siempre he tenido una relación bastante estrecha con vendimia. Mi mamá fue reina de la Vendimia y a las fiestas de San Carlos siempre asistió como tal.

Cuando me coronaron estaba como en paz, no sé porqué, pero desde antes que subí al escenario para la coronación me dio paz, tranquilidad, y la verdad que mucha alegría por ver a toda mi familia y la gente que me apoyaba con tal felicidad.

-Se viene la gran noche, la Fiesta Nacional, ¿cómo te imaginas ese momento en el Frank Romero Day representando a tu departamento?

Creo que lo que se viene en la noche del Frank Romero Day es algo inimaginable, no lo puedo dimensionar; estoy como en una nube y no puedo caer realmente a la realidad. Te cuento cuando lo viva, pero estoy muy expectante de poder vivir la fiesta y disfrutar de los artistas maravillosos que tenemos en Mendoza y esperar que pase lo mejor para mí, tanto si salgo Reina Nacional de la Vendimia como si no salgo, estoy segura de que lo que valla a suceder va a ser lo mejor para mí.

-Para cerrar, ¿cuál crees que es el rol de la reina y por qué consideras que es importante? ¿Tenés pensado algún proyecto para llevar a cabo como reina?

Creo que la reina de la Vendimia es una gran representante cultural de Mendoza, tanto en Argentina como en el mundo, y no solo eso, sino que también es un nexo entre el pueblo, sus necesidades y aquellas autoridades pertinentes, sea cual sea el color político, porque creo que la reina de la Vendimia no tiene porqué involucrarse en política sino tiene que ser un ente neutral y confiable para cualquier persona en la sociedad. También creo que la reina de la Vendimia es un rol que está específicamente pensado para la mujer y es un rol de poder, creo que puede ser muy beneficioso para toda la sociedad, creo que realmente es una responsabilidad y un trabajo, una responsabilidad de la reina para con su pueblo.

Sí, el proyecto que he presentado como candidata departamental tiene que ver con el cuidado del agua en la producción; mi idea es unir a los pequeños productores para que puedan construir pequeñas represas comunes así puedan instalar riego por goteo, por lo cual se ahorra un 70% aproximadamente del agua en comparación del riego por surco.

Además, es una necesidad entre los productores ya que se siente la escasez de agua a la hora de regar.