Alberto Fernández: “En septiembre, calculo que vamos a estar todos vacunados”

El presidente lo afirmó durante un acto en el que anunció un bono a jubilados de 5.000 pesos a cobrar en agosto.

Alberto Fernández aseguró que en septiembre todos los argentinos estarán vacunados contra el coronavirus. Lo dijo esta tarde, durante un acto que compartió junto a otros dirigentes del oficialismo en Lomas de Zamora para anunciar un bono de $5.000 para jubilados a cobrar en agosto.

“En septiembre calculo que vamos a estar todos vacunados”, señaló el Presidente. “Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud. Elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso”, aseguró.

El mandatario resaltó que “más del 90 por ciento de los adultos mayores de 60 años” de todo el país ya están vacunados, contra el coronavirus.

“Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor, con más salud, y viva más tiempo”, agregó.

Fernández también resaltó que el Gobierno nacional “cuida” a los jubilados cuando decidieron lanzar el programa Casa Activa, que consiste en la construcción de lugares comunes con departamentos de uno y dos ambientes donde los adultos mayores encuentran todo lo que necesitan y conviven con sus pares.

“Una sociedad que no piensa en sus adultos mayores ha perdido la ética”, dijo el jefe de Estado.

Fuente: Télam