“Los meses de Primavera” la obra de teatro con la que el elenco “Inestable” vuelve al ruedo

Este 17 de mayo en el Centro Cultural Independiente “Cecilia Montenegro” el reconocido elenco de teatro “Inestable” vuelve a subirse al escenario presentando la obra “Los meses de Primavera”.

La propuesta teatral dirigida por Josefina Ortubia, cuyo autor es Fernando Barcia Gigena, cuenta la historia de Juan, quien después de 20 años vuelve al pueblo para reencontrarse con su familia, sus amigos y su gran amor, sin embargo su ausencia ha modificado en gran parte el carácter de sus afectos.

El elenco está conformado por Cecilia Loza, Eduardo Ortubia, Emanuel Coria, Camila Loza, Omar Méndez y Viviana Montoya, y serán ellos los encargados de llevar adelante esta puesta en escena.

“Inestable”es un elenco autogestivo que genera sus propios recursos y apoyos, prensa, promoción y producción en general, pero mantiene su libertad e independencia. Esto no implica que no deba ser incentivado y apoyado por el estado, sino que no puede ser estatal. Por ello, desde su hacer y organización, gestiona apoyos estatales y/o privados, pero sin perder nunca su autonomía.

Lugar, fecha y hora

Centro Cultural Independiente “Cecilia Montenegro”

Rivadavia 39, Tunuyán

17 de mayo

21 hs.

El espacio tiene una capacidad limitada y para adquirir las entradas podes comunicarte con alguno de los actores.