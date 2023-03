Alejandro Morillas es el candidato a intendente del oficialismo de San Carlos: Scanio no irá por la reelección

A su vez se confirmó que el primer candidato a concejal será Ariel Martini, actual director de la Escuela Integración de La Consulta, y también ex funcionario del ejecutivo municipal.

Ayer por la noche en la Villa de San Carlos y ante unas 500 personas, Jorge Difonso confirmó lo que se rumoreaba en el mundo de la política sancarlina, que Rolado Scanio no irá por la reelección de la intendencia del departamento y que en su lugar irá como candidato el reconocido doctor Alejandro Morillas, ex concejal del oficialismo, alejado desde hace un tiempo de la función pública.

La candidatura de Morilla se confirma ocho días antes del cierre de listas y después de que el oficialismo departamental decidiera irse de Cambia Mendoza y volver a conformar el Frente Departamental Encuentro por San Carlos.

En declaraciones a medios locales, Jorge Difonso manifestó que el Frente Encuentro por San Carlos es un frente que piensa primordialmente en San Carlos, y que su conformación es diversa ya que incluye a distintos actores políticos que vienen de distintas expresiones. Así mismo manifestó que es necesario seguir caminando mirando el futuro, pensando en lo que ha pasado, pero sin perder el rumbo atendiendo a la identidad de los sancarlinos.

A su vez, en una entrevista concedida a El Cuco Digital, el por ahora pre candidato Alejandro Morillas, manifestó que la candidatura surgió después de que muchas personas de distintos sectores comenzaron a pedirle que jugara nuevamente en política. Sin embargo el ofrecimiento surgió de parte de Jorge Difonso y Rolando Scanio después de haber sostenido algunas reuniones en las cuales de forma natural, según cuenta Morillas, decantó en su candidatura.

Por otro lado, Alejandro Morillas manifestó que cuando terminó su mandato como concejal, había decidido dedicarse a su profesión y sus actividades, sin embargo el hecho de poder ser candidato a intendente lo volvió a enamorar del desafío de poder hacer cosas por el departamento.

Pediatra de profesión, Morillas destacó que esta candidatura no es un premio sino una responsabilidad gigantesca, y que el camino tiene que ser fundamentalmente escuchando a la gente del departamento. Al mismo tiempo sostuvo que es necesario corregir algunas cuestiones de la gestión, principalmente las vinculadas a la obra pública que no se ha hecho en algunos distritos, y trabajar en el desarrollo productivo. En el mismo tiempo dijo que su anhelo personal es que los jóvenes no se vayan del departamento y que para eso se deben generar las oportunidades necesarias.

Con lo que respecta a la salida de Cambia Mendoza, Morillas mencionó que después del intento de modificación por parte de Suarez de la Ley 7722, la relación fue muy tensa y la gestión sufrió el destrato por parte de la provincia, pero que sin embargo la salida del Frente Provincial no se hizo antes porque la pandemia implicaba trabajar mancomunadamente sin que se interpusieran cuestiones de índole política. Al mismo tiempo y refiriéndose al tema, manifestó que hoy están volviendo a los orígenes del frente, que fue tener un lugar que piense exclusivamente en los intereses de los sancarlinos.

En el mismo acto se confirmó a su vez, que el primer candidato a concejal será Ariel Martini, actual director de la Escuela Integración de La consulta, y también ex funcionario del ejecutivo municipal.