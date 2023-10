¡Alerta de heladas! Este jueves podrían registrarse mínimas de casi -4° en Valle de Uco

Así lo advierte Contingencias Climáticas.

Luego de un miércoles algo nublado y con notable descenso de la temperatura, este jueves se espera que mejoren las condiciones, sin embargo como consecuencia se registrarían heladas que podrían causar importantes daños en la producción, ya que las mínimas en algunas zonas podrían rozar los 4 grados bajo cero.

Así lo advierte la Dirección de Contingencias Climáticas en su pronóstico. En el informe el organismo anticipa las siguientes mínimas para el Valle de Uco: “Vista Flores: -3.5 C, Agua Amarga: -1.5 C, Tres Esquinas: -3.8 C; Oasis norte – este: Los Campamentos, Santa Rosa: -1 C, Junín: 2.5 C, Perdriel: -2 C.Sur provincial: RRB – heladas con temperaturas mínimas: -2 C a -2.8 C para G. Alvear y -2 C a -3 C en San Rafael”.

En ese sentido Contingencias destaca que la alerta es “especialmente en viñedo”.

Respecto a cómo se presentará la jornada, el pronóstico agrega: “poca nubosidad con ascenso de la temperatura, y vientos moderados del noreste”.

La máxima esperada para el territorio provincial en general es de 23°C.