Déficit cero y Estado presente, algunas de las definiciones de Emir Andraos en su discurso ante el HCD

El actual Intendente de Tunuyán Emir Andraos, ante un auditorio repleto brindó definiciones de su gestión, repaso algunos de los logros obtenidos, tuvo definiciones concretas en términos políticos y pidió a la oposición “sumar” en proyectos e ideas.

Cerca de las 20:30hs Andraos, quien asumiera en diciembre como jefe comunal luego de doce años de gobierno de Martin Aveiro, llegó al auditorio Jorge R. Silvano para brindar su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Tunuyán. Frente a un auditorio repleto y rodeado de su gabinete y algunos dirigentes políticos del departamento, el Intendente llevó adelante un repaso de la gestión municipal pero también dejó algunas definiciones políticas, tanto del rumbo a seguir como también del rol del Estado municipal.

Entre los avances marcados por Andraos, se destacan la nueva marca del municipio, los convenios vinculados a la interacción público-privada, la innovación y transformación digital donde hizo hincapié en “Tunu” el asistente virtual del municipio que no solo brinda ayuda a los vecinos y vecinas, sino que da trazabilidad a los tramites y ayuda en tiempo real a tomar decisiones por parte de los funcionarios, en el mismo sentido marcó la innovación y digitalización del sistema de expedientes tanto para licitaciones como para las obras privadas que se realizan.

De igual forma y entre los logros de gestión, el Intendente tuvo una menciono especial para La Escuela de Idiomas del departamento, la cual ampliará los horarios de funcionamiento a partir de la articulación con una escuela del departamento. En el mismo sentido y vinculado a lo ambiental, Andraos mencionó la presencia de Tunuyán como único municipio del País y uno de los cinco de Latinoamérica en un programa llevado adelante por el Gobierno de Alemania de “Cooperaciones municipales para el clima” el cual busca fortalecer las cooperaciones entre municipios frente al cambio climático. La seguridad ciudadana fue otro punto destacado, con la firma de un convenio con la Ministra de Seguridad de Mendoza para mejorar las medidas en el departamento. Asimismo, se resaltó el equipamiento del Centro Integrador Comunitario en Villa Seca, destinado a fortalecer el bienestar de la comunidad.

DEFINICIONES POLITÍCAS

El ex Edil y actual Intendente, tuvo durante su discurso definiciones concretas en términos políticos. En primer lugar y partir de haber logrado un superávit de las cuentas municipales, Andraos cruzó por elevación al Gobierno Nacional aduciendo que no se va a hacer de eso una gran propaganda, pero si es un logro frente a la crisis actual. En el mismo sentido fue claro a la hora de hablar de la obra pública en el departamento, mencionando que se encuentra paralizada por la inacción del Gobierno Nacional, donde menciono que ya ha tenido tres reuniones con distintos funcionarios nacionales y ninguno ha dado muestras de que mejore la situación. La construcción de viviendas y la realización del micro estadio son algunas de las obras que peligran, lo que implica contratos que no se cumplen y obras importantísimas para el departamento.

Un Estado presente y con sensibilidad formaron parte de los conceptos que esgrimió Andraos a la hora de pensar la gestión municipal, imprimiendo una definición política que lo diferencia claramente de un discurso nacional que habla del retiro del rol de los Estados.

La integración regional en el marco del Valle de Uco fue otra de las definiciones, Andraos mencionó que una de las prioridades es la articulación entre los tres municipios, al margen de las diferencias políticas, destacó que lo importante es trabajar por la comunidad.

MENSAJE A LA OPOSICIÓN DEPARTAMENTAL

Durante el discurso también dedicó un apartado a la oposición, mencionando su disgusto frente a los pedidos de informe que le hicieran los ediles opositores “me parece injusto que llevando unos meses de gestión, ya fueron tres los pedidos de informe que mandaron” destacando que esa no cree que sea forma de trabajar, pero que si lo hacen con propuestas y proyectos podrán trabajar en conjunto.

Finalmente agradeció a sus equipos de trabajo y concluyó con un llamado a la unidad y la esperanza, invitando a la comunidad a trabajar juntos para superar los desafíos presentes y construir un futuro próspero y equitativo para todos los habitantes de Tunuyán.