Algunos cursos de la escuela Firpo de San Carlos están sin calefacción: qué dice la DGE

Hubo algunos reclamos de estudiantes en las redes sociales y desde la DGE informaron que están esperando un personal especializado para solucionar el problema.

Ante la llegada del frío en el Valle de Uco, han empezado a aparecer algunas problemáticas en algunas instituciones educativas con sus sistemas de calefacción, la semana pasada se conoció el caso de la escuela Amieva , que según la Dirección General de Escuelas el problema ya está solucionado.

En esta nueva oportunidad salió un nuevo reclamo de la escuela Ingeniero Miguel Natalio Firpo, ubicada en Eugenio Bustos, San Carlos, donde se encuentra sin calefacción en algunos cursos, donde varios alumnos y profesores asisten diariamente.

Algunos estudiantes hicieron el reclamo a través de las redes sociales demostrando que debían asistir con frazadas debido a las bajas temperaturas.

Una estudiante de la comunidad hizo el siguiente posteo en sus redes sociales respecto a la situación que viven en: “La Escuela Ingeniero Miguel Natalio Firpo está sin calefacción desde que empezamos las clases un acto inhumano tener a los alumnos y profesores en esta situación tan precaria asistiendo a la escuela con las temperaturas bajo cero que se están registrando”.

“¡Un frío! No hay Calefacción en nuestra escuela. Hay que traer una fresadita o algo que nos abrigue bien para poder estudiar, ya que el frío no te deja ni pensar“.

Seguidamente el posteo continúa: “¿De cuántas formas más hay que decirlo? En estas condiciones debemos asistir a las clases, nos hemos cansado de hacer reclamos de manera formal y pertinente, hoy la situación nos obliga a hacerlo de esta otra manera”.

“Reclamamos, calefacción en condiciones, estamos recibiendo clases con el frío que hace y sin calefacción, y aún no llegan las verdaderas heladas de invierno”, concluyó.

Fotografía de como los alumnos asisten a la institución.

Debido a esta situación El Cuco Digital se puso en contacto con la DGE (Dirección General de Escuelas) el cual informaron cuándo se solucionará el problema: “Tiene un problema con el equipo de calefacción, por aire. La calefacción de la escuela se produce por cañerías de aire. Es decir, no es por calefactores la calefacción, no está funcionando como corresponde el termostato para calentar toda la escuela”.

“Por tal motivo hay un sector afectado, al que no le llega el aire caliente, no es en toda la escuela es un problema que no puede reparar un equipo habitual”.

Finalmente concluyó: “Por ello se está esperando al personal especializado. Desde Infraestructura Escolar de Mendoza comunicaron que entre lunes y martes de la semana próxima estará solucionado”.