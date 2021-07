Animate a verte mejor! Procedimientos estéticos que mejoran el área de los ojos

En la Clínica de la Visión del Doctor Drago, especialistas de primer nivel realizan intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas, para mejorar y embellecer toda el área de los ojos.

Cuando las cremas y otras técnicas no dan los resultados que esperamos… cuando me siento joven pero mi cara no dice lo mismo… cuando necesito un “retoque” para mejorar mi mirada… cuando me veo triste porque mis párpados “están cayendo”… En fin, muchas veces “sentirse bien” va de la mano con “verse bien”, o con regalarse un mimo, un tratamiento para mejorar nuestro aspecto, o quitar “aquello” que nos molesta.

Hasta hace poco tiempo, acceder a un tratamiento cosmético o una cirugía estética, requería trasladarse hasta la ciudad de Mendoza, con las conocidas complicaciones. Sin embargo, ahora podemos “retocarnos” en un centro de primer nivel ubicado en Valle de Uco: la Clínica de la Visión del doctor Drago te ofrece procedimientos estéticos, quirúrgicos y no quirúrgicos, para toda el área periocular. Solo hay que decidirse a lucir mejor, y ponerse en manos de los mejores especialistas, en un centro de excelencia.

Según explica el doctor Martín Gonzalez, especialista oculoplástico, en la Clínica de la Visión se realizan “procedimientos cosméticos del área periocular, tanto en hombres como en mujeres, trabajando sobre párpados superiores e inferiores. Entre los procedimientos cosméticos se encuentra la blefaroplastia superior o inferior, una cirugía de párpados que se realiza con anestesia local, o bajo alguna sedación, con un proceso de recuperación rápido y ambulatorio. Es de destacar que con este procedimiento se retira la grasa acumulada o el exceso de piel, mejorando visiblemente la zona de los ojos, y rejuveneciendo significativamente el rostro. El paciente tiene una muy rápida recuperación, las cicatrices son casi imperceptibles, y entre los 7 y 10 días se vuelve a la vida habitual.

También, en la Clínica de la Visión del doctor Drago se realizan procedimientos estéticos no quirúrgicos, como los rellenos de ácido hialurónico y la toxina butolínica. Además, se realizan procedimientos más cosméticos como la dermopigmetación, tanto el delineado de párpados como el microblading de cejas.

Para reducir las líneas de expresión se llevan a cabo procedimientos con la toxina butolínica, utilizando las tres marcas comerciales que existen en el país, con muy buenos resultados. Estas técnicas atenúan notoriamente las líneas de expresión causadas por la mímica facial, individualizando y personalizando el procedimiento, porque cada rostro es distinto. Este tratamiento es ambulatorio, y los efectos se observan entre los 7 y los 10 días.

Como explica el doctor Martín Gonzalez, las mejores y más modernas técnicas estéticas para el área de los ojos ya se pueden realizar en Valle de Uco, con la seguridad que brinda atenderse en un centro oftalmológico de excelencia, la Clínica de la Visión del Doctor Drago, donde el trabajo de destacados especialistas se conjuga con tecnología de punta.

Hipólito Irigoyen 670, Tunuyán, Mendoza.

Teléfono fijo:

(02622) 425952 – 423184

WhatsApp:

+54 9 2622 57-1984

Correo electrónico:

[email protected]

Seguinos en Facebook: @clinicadelavisiontyan

Seguinos en Instagram: @clinicadelavision.dr.drago