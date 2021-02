Anses realizó casi 400 trámites en su visita a San Carlos: Gallo explicó por qué no hay una oficina

El funcionario recordó que luego de la que se cerró durante el gobierno de Macri, en la actualidad, debido a los costos de inversión, no se piensa abrir una nueva, por lo que se llevan adelante otras políticas para llegar a cada vecina y vecino.

Esta semana, durante tres días, la Unidad de Atención Móvil (UDAM) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevó adelante un nuevo operativo en el departamento de San Carlos, realizando un total de 388 trámites de todo tipo, a excepción de créditos e inicio de pensiones y jubilaciones.

Según informó el titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Valle de Uco, Humberto Ambrosio, el miércoles en Chilecito se hicieron 78 trámites, el jueves en la Villa Cabecera 170 y el este viernes en La Consulta 140.

Por su parte Carlos Gallo, titular de la Administración en la región Cuyo, en dialogó con El Cuco Digital, expresó al respecto que siempre “la recepción ante los operativos de la ANSES es buena porque hay mucha necesidad; el año 2020 fue muy complejo, tuvimos algo que no había sucedido nunca en la historia: una pandemia que ha sido inédita y lamentable”. En este sentido y en relación a la operatividad del organismo durante la crisis sanitaria, el titular comentó que “estuvo cerrado más de 2 meses y esa situación no había sucedido nunca, y mientras estuvo cerrado el ANSES, hubo niños que siguieron naciendo, mujeres que quedaron embarazadas y personas que cumplieron los requisitos de la edad jubilatoria y no podían realizar su trámite, así que por supuesto ahí se genera un cuello de botella del que poco a poco estamos saliendo, con herramientas como la Atención Virtual, con la atención en nuestras dependencias y con una de las de las herramientas más lindas que tenemos en nuestro organismo, creo yo, que es la Unidad de Atención Móvil, porque además nos permite acercarnos a nosotros a los lugares en donde tiene mayor dificultad para realizar algún trámite”.

Cabe recordar que durante enero y la primera quincena de febrero, la UDAM también llegó al Manzano Histórico y a Vista Flores, en Tunuyán, con el operativo “Anses Verano”, el cual se enfoca en puntos turísticos. Antes sólo se hacía en la Costa Atlántica pero este año se federalizó. En tanto, pasada la segunda quincena de febrero “ya empezamos con la tarea habitual de la UDAM, habitual al menos desde que asumimos la gestión, porque esta combi estaba parada en la oficina de Maipú, no se utilizaba, así que nosotros la sacamos a la calle y nos ha permitido acercarnos a un montón de lugares, a esos distritos donde tienen mayor dificultad”, destacó Gallo, y adelantó que “la semana que viene vamos a estar en Lavalle y en Tupungato”.

Oficina de la ANSES en San Carlos

Por otro lado, teniendo en cuenta la gran demanda del organismo en San Carlos, este medio le consultó a Gallo si consideran abrir nuevamente una dependencia en el departamento, a lo que respondió: “Acá hubo una oficina que se cerró durante el Gobierno de Macri. Hoy en día no se han abierto; el único cambió que hubo en todo Cuyo fue el cambio de edificio de la oficina de Tupungato, pero no hay definiciones de abrir una nueva dependencia, lo cual requiere una inversión muy importante. Por ahora, al menos, estamos buscando las alternativas para llegar a cada vecino y vecina. Por supuesto que en las aspiraciones que uno tiene desde la gestión y desde lo político, a mí me encantaría tener una oficina en San Carlos y en todo Mendoza”.

Más adelante, el funcionario ejemplificó que en “Luján, un departamento muy grande, tampoco hay una dependencia de Anses; tampoco hay en La Paz ni en Junín. Y si voy a San Luis, por ejemplo, hay solo tres oficinas en toda la provincia. Entonces el desarrollo territorial que tiene la Anses en Mendoza es bastante importante, obviamente que uno quiere llegar a todos los lugares y a todos los distritos, pero por ahora estamos definiendo una serie de Puntos de Contactos junto con el jefe de la UDAI Valle de Uco, y después por supuesto la prioridad de la Unidad de Atención Móvil está en estos lugares que tiene mayor dificultad”, agregó para cerrar.