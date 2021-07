Ante la posibilidad de que el kirchnerismo presente colectoras, el radicalismo anunció que las impugnará

Suarez y Cornejo hicieron un llamado de atención a los partidos para que las próximas elecciones se desarrollen con transparencia y el menor costo político posible.

Este miércoles, a cuatro días del cierre de listas -el próximo 24 de julio-, se conoció la posibilidad de que el Frente de Todos, principal fuerza opositora de Mendoza busca, utilice en las próximas elecciones una herramienta ya conocida: las colectoras.

La colectora, básicamente, permite a diferentes espacios que puedan presentar listas de candidatos para determinados cargos, pero adhiriendo para las categorías principales. El mecanismo es viejo, pero en las elecciones de 2019 fue prohibido a través del decreto 259 por el Gobierno nacional, ya que “la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como “listas colectoras”, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”.

Por otro lado, también hay un veto provincial: en 2017, bajo la gestión de Alfredo Cornejo y previo al escenario electoral de ese año, se sancionó la ley 8967 prohibiendo las listas colectoras y las Espejo, con la intención de reducir el espectro de acción del peronismo.

Para que este dispositivo político pueda darse en las Primarias de septiembre, han ocurrido dos circunstancias. Por un lado, la unificación de las elecciones locales con las nacionales. En este caso, termina predominando la ley nacional. Pero a su vez, de acuerdo con la interpretación que hacen en el peronismo, la clara regulación del decreto de Macri sólo prohibe sobre las elecciones generales, pero no para las PASO.

Quién está detrás de la idea

Además, el peronismo ya le encontró otra vuelta legal. En lugar de colectora, lo que sí habrá son listas de adhesión material.

Como explicaron los que están en el armado electoral de los departamentos, hay una autorización para abrir el juego hacia abajo donde “los espacios no están cómodos”. Este acuerdo implicará que se pueden presentar a competir para los concejos deliberantes, en tanto que se adherirá a las listas para la Legislatura y el Congreso.

La otra ventaja es que permitirá mejorar la tracción del Frente de Todos, sin que nadie intente sacar los pies del plato. A la vez, se estima que habrá lista de unidad para las magistraturas nacionales y provinciales.

La estrategia tiene sus cuestionadores, por supuesto. Le achacan la jugada al ex vicegobernador Carlos Ciurca, actual aliado de Anabel Fernández Sagasti, que nutrió en los diferentes lugares esta competencia hacia abajo, donde los conflictos intrapartidarios quedarán en el plano municipal sin tocar a la cúpula. “La unidad es aparente”, reflejaron en tono crítico hacia la movida.

El radicalismo anunció que impugnará las colectoras

Ante dicho escenario, Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, advirtió a través de su cuenta de Twitter que el espacio político al cual pertenece impugnarán las llamadas “listas colectoras”. Además, le solicitó a los distintos partidos que hay que bregar por el menor costo político, acudiendo a la transparencia en las próximas elecciones.

Además, Suarez recalcó que hay que evitarle “gastos mayores a la provincia” y resaltó que la unificación de las elecciones tuvo como principal objetivo reducir el costo de la política.

Para finalizar su posteo, el gobernador usó una frase del profesor de derecho constitucional y Especialista en Derecho Electoral, Safadi Márquez: “La multiplicidad de adhesiones de candidatos, trae como consecuencia la repetición de distintos tramos de una boleta dentro del cuarto oscuro y la confusión que esto genera en el elector, trae como consecuencia la distorsión de la expresión de su voluntad”.

Mendoza debe tener reglas claras en las próximas elecciones, bregando por el menor costo político, con transparencia y afirmando el principio de protección a la genuina voluntad del elector. Digo esto ante la posibilidad de algunos frentes de propiciar listas colectoras. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) July 21, 2021

En la misma línea, Alfredo Cornejo publicó lo siguiente: “En las próximas elecciones no se pueden presentar listas colectoras en Mendoza. Las legislaciones nacionales y provinciales no lo permiten. Es necesario que tengamos reglas claras en el proceso electoral y que no confundamos a los votantes”.

Y añadió: “Impugnaremos a cada colectora que se presente. La opción de la boleta corta, como ocurrió en el 2019 en Mendoza, es la única opción cuando hay más de una lista”.