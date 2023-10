Aprueban un proyecto para reabrir el camping del Dique Valle de Uco: debe haber acuerdo con Irrigación

Leonor Bianchetti, concejal de San Carlos, presentó un proyecto para que, a partir de un convenio entre su municipio, el de Tunuyán e Irrigación se gestione la apertura. La iniciativa fue aprobada.

En las últimas horas se conoció que el Concejo Deliberante de San Carlos había dado luz verde a un proyecto que propone la reapertura del camping y espacio verde del Dique Valle de Uco, ubicado en Campos Los Andes, Tunuyán.

La iniciativa de la concejal Leonor Bianchetti, del Partido Verde, plantea que los municipios de San Carlos, Tunuyán y el Departamento General de Irrigación, celebren un convenio para volver a abrir el lugar al público en general.

El Cuco Digital tomó contacto con la funcionaria para ahondar en detalles sobre la propuesta aprobada. En primera instancia Bianchetti mencionó que el ingreso a estos espacios se prohibió por “juicios que aparentemente tuvo que afrontar el Estado con personas que se accidentaron en este tipo de lugares”.

Seguidamente la edil se refirió a la iniciativa y dijo que la idea, ahora, “es que se haga un convenio entre ambos municipios junto a Irrigación para que entre los tres se gestione cómo se va a realizar esta apertura al público; ya les corresponde a los ejecutivos y a Irrigación en este caso”.

“El Dique está con los servicios, tiene todo en excelentes condiciones porque lo están manteniendo todo el tiempo porque inclusive algunas instituciones hacen actividades ahí, con el permiso especifico de Irrigación, y también irrigación hace algunas actividades en el predio, así que por qué no volverlo a habilitar al público como estuvo desde siempre, por qué no abrirlo cobrando la entrada que corresponde, con un seguro como corresponde para que cualquier persona lo pueda utilizar, de ambos departamentos, sumado a los turistas que puedan llegar a visitarnos, y que sea un espacio que se aproveche porque tiene todas las condiciones para explotarlo de forma turística y en la actualidad no hay muchos espacios con esas características, con esas arboledas; tiene las churrasqueras, la parte de los sanitarios”.

“Sería muy interesante opción turística; si bien no está dentro de San Carlos, beneficia a la zona porque también en las cercanías hay algunos otros emprendimientos como por ejemplo la gente que tiene empresas de bajadas de rafting, la Playita de San Carlos donde también hay un emprendimiento gastronómico, también hay emprendimientos de cabañas, así que bueno sería una forma de darle mayor importancia a este lugar y otra alternativa turística dentro de la provincia”, cerró Leonor.