Área de Nuevas Masculinidades de Tunuyán, un espacio para “volver a construir lo que significa ser hombre”

Es la única en la provincia y podría serlo en el país. Cómo surgió, cómo funciona y cómo participar.

Desde el año pasado, el Área de la Mujer y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Tunuyán, dependiente de la Jefatura de Derechos Humanos, pasó a llamarse Área de Mujer, Diversidad Sexual y Nuevas Masculinidades.

El nuevo espacio, que funciona desde hace cuatro meses aproximadamente siendo el único en la provincia y probablemente también en el país, busca brindar a los hombres la oportunidad de reflexionar sobre lo que es para ellos “ser hombres”, donde puedan cuestionar el mandato social que muchas veces los obliga a actuar de determinada manera y sobre ello construir nuevos significados de masculinidad.

El Área está a cargo del psicólogo social Mariano Montoya y recibe a hombres de todas las edades: adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, que participan de manera espontánea y voluntaria y no por ser necesariamente un agresor al que la Justicia le haya ordenado hacerlo.

Para tener más detalles sobre este nuevo espacio, El Cuco Digital dialogó con Gabriela Graneros, jefa de Derechos Humanos del Municipio, quien contó cómo fue que surgió el Área, cómo funciona y cómo se pueden sumar quienes deseen hacerlo, entre otros importantes puntos.

Cómo surgió

Nosotros empezamos con este proyecto hace cuatro meses aproximadamente. Este proyecto, esta política pública, surge después de hacer un trabajo de investigación con todo el equipo interdisciplinario ya que en 2018 nosotros fuimos el segundo departamento de la provincia con mayor cantidad de denuncias por violencia de genero. Cuando hicimos una investigación de dónde estaban las mujeres que habíamos ayudado, acompañado emocionalmente en la construcción de una autoestima, en las situaciones económicas, el 77% estaba de regreso en la situación y en la relación con su agresor. Esto a nosotros nos permitía observar que era muy difícil romper los vínculos porque en muchas ocasiones había algo de la relación que son los afectos, entonces entendíamos que teníamos que trabajar sobre todas las patas de la sociedad, que este tema de igual de género es un tema de derechos humanos y que no se puede trabajar la igualdad sin trabajar sobre los dos (mujer y hombre), porque cuando nosotros trabajamos en este nuevo rol de la mujer, cuando trabajamos sobre el feminismo, sobre todos los derechos alcanzados hoy por las mujeres, sobre el aborto, el acoso callejero, los salarios, no podemos dejar de pensar, también, que hay que desconstruir para volver a construir lo que significa ser hombre, porque nos relacionamos permanentemente.

Entonces teníamos que hacer un trabajo en esto de desconstruiry es ahí que yo cito a Rita Segato, (una antropóloga con mucha investigación sobre el feminismo) que dice que la primera víctima del patriarcado es el hombre, porque desde que nace tiene que soportar en esta cultura patriarcal que el ser hombre tiene que ver con el poder, el dominio, el todo el tiempo pensar que puede, que es potente sexual, que es buen proveedor, que tiene mucha aceptación, entonces también tiene que soportar todo eso porque si no está fuera de los círculos. Sobre eso nos centramos y sobre eso es que abrimos esta oportunidad de crear un espacio de reflexión de lo que significaba ser hombre y que se puede ser hombre de diferentes formas.

“Esto no es un área para agresores”

Generamos este espacio que son entrevistas personales pero también un trabajo de grupos que no supera los 10 hombres, donde empiezan a hablar, empiezan a repensarse y sobre todas las cosas también tienen un espacio para hablar de sus emociones, sus frustraciones, sus vulnerabilidades, porque también entendemos que al hablar de agresores estamos estigmatizando al hombre, entonces nosotros no compartimos eso con la Dirección de Género de la provincia por ejemplo, de decir “esto es un área para agresores”; nosotros trabajamos esto de poder mirarse al espejo y replantearse la posibilidad de ser un nuevo hombre para esta sociedad.

Una forma de prevenir la violencia hacia las mujeres

La verdad que, de forma espontánea, los varones adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, hablan con quién está a cargo, el psicólogo social Mariano Montoya, y con el empiezan a desconstruir sobre esos mandatos que muchas veces han tenido que soportar y muchas veces quedar solos, porque justamente había que ser hombre y para eso no había que mostrar emociones, no había que demostrar afecto. En estos grupos van construyendo y de verdad que ha sido para nosotros muy satisfactorio entender que es también la forma de prevenir la violencia hacia las mujeres, porque estamos derribando esto que el poder, el dominio, tiene que ser del varón hacia la mujer, al contrario, que ellos puedan sentir que pueden cumplir otros roles y otras funciones dentro de esta sociedad sin dejar de ser hombres.

Espacio abierto a la comunidad

A partir de esto hemos ido a las escuelas, a los CENS, a los CEBJA, a los IES a dar charlas, justamente en forma mixta y también en forma grupales solo para varones, para que ellos cuesten qué sienten, qué es lo que les pasa.

Hemos tenido tanto éxito que la demanda de chicos de los CEBJAS, IES ha sido tan alta que estamos preparando también una serie de capacitaciones para que no queden tampoco en unas charlas aisladas, sino que puedan ir construyendo y sientan que ya no era una cosa solo de mujeres, sino que es algo que nos toca a todos transformar esta cultura.

La única en Mendoza y posiblemente en el país

No hay un área similar en la provincia de Mendoza y puedo llegar a atreverme a decirte que en el país tampoco.

Cómo participar

Los hombres se pueden presentar de forma voluntaria. Tenemos un teléfono de contacto, también somos bastantes flexibles con los horarios, nos adaptamos a los tiempos. En estos grupos tenemos hasta jubilados, hombres que sintieron que dejaron de trabajar y dejaron de proveer y ahora son inútiles para la sociedad y hasta para las propias familias, entonces hay mucho para pensar.

Con este teléfono (2622-434423) pueden acceder al turno personalizado y después va a tener la posibilidad de participar de los grupos de trabajo.

Decisión política

No quiero olvidarme que esto también tiene que ver con una decisión política. Si el Municipio y el intendente no tienen la intención de trabajar con perspectiva de género y de hablar de estos temas, el recurso económico y humano no estaría.