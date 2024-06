Argentina la peleó y le ganó a Canadá: detalles del partido y la voz de Scaloni

La Scaloneta rompió la racha del primer partido sin triunfo, ante un seleccionado canadiense aguerrido y bien plantado. El resultado fue de 2 a 0, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El “Dibu” también fue figura.

El encuentro comenzó con dominio Albiceleste, que avisó en los primeros instantes con un remate de Paredes que se perdió muy cerca del travesaño. Inmediatamente, Di María tuvo un contragolpe que parecía inmejorable pero, luego de cruzar casi todo el campo de juego a pura velocidad, la pelota se le fue apenas larga y el arquero Crépeau se quedó con el mano a mano.

Canadá respondió con dos acciones desde la derecha que tuvieron a Alphonso Davies como protagonista, pero sus dos centros hacia atrás no lograron encontrar un compañero para inquietar a Emiliano Martínez.



El encuentro comenzó a equilibrarse y a hacerse más disputado en la mitad de la cancha. El conjunto canadiense quiso empezar a jugar en campo rival, pero el equipo de Scaloni no rompió con su idea. Por eso, volvió a tener la chance de quebrar el cero tras un gran centro de De Paul y un cabezazo de Alexis Mac Allister que terminó en las manos del arquero.

Sobre el final del primer tiempo, Emiliano Martínez debió decir presente luego de un cabezazo de Eustáquio, que llegó solo debajo del arco para romper el cero pero no pudo imponerse al arquero argentino.

En el inicio del complemento, una jugada colectiva terminó con una triangulación perfecta: pase filtrado de Messi para Mac Allister, y Alexis se la dejó a Julián Álvarez que definió con el arquero vencido para poner el 1-0.

A los 20’, Emiliano Martínez se vistió de asistidor para dejar a Messi frente al arco: el arquero le tapó el remate en primera instancia y, en el rebote, el 10 inventó una gambeta que dejó en el camino a Crépeau e intentó picarla, pero el último defensor terminó evitando el gol.



Canadá debía salir a buscar el empate y pudo haberlo conseguido a través de un centro desde la derecha que cayó perfectamente a la cabeza de Jonathan David, pero el cabezazo se perdió muy cerca del arco argentino.



Las gargantas albicelestes se preparaban para volver a estallar porque a los 24, Messi volvió a quedar frente al arquero y pudo haber ampliado la ventaja, pero la pelota salió rozando el palo derecho tras la definición del capitán.

Argentina seguía intentando pese a la resistencia del rival. El ingreso de Lautaro Martínez llegó con una acción en la que Crépeau se volvía a lucir tras el remate del delantero argentino. Sin embargo, Lautaro iba a tener otra posibilidad luego de una habilitación perfecta de Messi y esta vez, con un toque sutil que se metió entre las piernas del arquero, puso el partido 2-0.

La voz de Scaloni

Siempre calmo, pensante y analítico. Así afronta cada conferencia de prensa Lionel Scaloni y, luego de la victoria en el debut ante Canadá, manifestó: “Este equipo genera situaciones de gol y defienden como leones. Ayer dije que Canadá iba a ser un rival complicado y fue una buena prueba para nosotros. Lo importante es que el equipo siempre responde, sea como sea el partido”.

Por otra parte, el entrenador se refirió al estado del campo: “Hace siete meses que sabíamos que íbamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Lo lamento mucho por el espectáculo, no estuvo apta para este tipo de jugadores. Tuvimos que jugar de otra manera, la cancha no estaba bien para recibir entre líneas y filtrar un pase. Lo importante es que se ganó”.

Por último, se refirió a los goleadores del partido: “Buscamos el equilibrio, somos un equipo que lo necesita. ¿A quién no le gustaría que jueguen todos en ataque?. Duele que Lautaro (Martínez) y Julián (Álvarez) no jueguen juntos, ellos lo entienden perfectamente, pero lo entendemos así”. Y cerró con autocrítica: “Como aspecto negativo me quedan las situaciones que ellos generaron, después las analizaremos detalladamente”.

(fuente: https://www.afa.com.ar/es/)