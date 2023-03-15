ATE SECCIONAL SAN CARLOS: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO SECCIONAL SAN CARLOS
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LA ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), COMISION ADMINISTRATIVA SECCIONAL SAN CARLOS, CONVOCA A “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”, EL DIA 29 DE MARZO 2023 A LAS 9:00 HS EN CALLE TENIENTE CORONEL SASO Y 9 DE JULIO (La Consulta) SAN CARLOS –MENDOZA-. SEGÚN LO DISPUESTO POR ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN EN LOS ARTS.; 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,, SE LLAMA A TODOS LOS AFILIADOS DE LA SECCIONAL SAN CARLOS. EL NUMERO DE AFILIADOS COTIZANTES AL 30 DE DICIEMBRE 2022 ES DE 637 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE)POR LO QUE CORRESPONDE ELEGIR 12 (DOCE) CONGRESALES PROVINCIALES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN NUESTRO ESTATUTO SOCIETARIO. LOS AFILIADOS DEBEN CONCURRIR MUNIDOS DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, EL PADRON SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LOS AFILIADOS EN NUESTRA SEDE SINDICAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2023. SE DARA TRATAMIENTO AL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2.- MEMORIA, BALANCE E INVENTARIO DE LA SECCIONAL
3.-INFORME DE COMISION REVISORA DE CUENTAS
4.-ELECCION DE LOS DELAGADOS CONGRESALES AL CONGRESO PROVINCIAL
5.- ELECCION DE UN (1) DELEGADO ELECTORAL
6.- ELECCION DE DOS (2) ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.-
ZOTELO ARIEL
SEC.GRAL
ATE-SAN CARLOS
SORIA ADRIANA
SEC. DE FINANZAS
ATE-SAN CARLOS