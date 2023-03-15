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Valle de Uco, marzo 15, 2023

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ATE SECCIONAL SAN CARLOS: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

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ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO SECCIONAL SAN CARLOS

CONVOCA  A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), COMISION ADMINISTRATIVA SECCIONAL SAN CARLOS, CONVOCA  A “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”, EL DIA 29 DE MARZO 2023 A LAS 9:00 HS EN CALLE TENIENTE CORONEL SASO Y 9 DE JULIO (La Consulta) SAN CARLOS –MENDOZA-. SEGÚN LO DISPUESTO POR ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN EN LOS ARTS.; 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,, SE LLAMA A TODOS LOS AFILIADOS DE LA SECCIONAL SAN CARLOS. EL NUMERO DE AFILIADOS COTIZANTES AL 30 DE DICIEMBRE 2022 ES DE 637 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE)POR LO QUE CORRESPONDE ELEGIR 12 (DOCE)  CONGRESALES PROVINCIALES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN NUESTRO ESTATUTO SOCIETARIO. LOS AFILIADOS DEBEN CONCURRIR MUNIDOS DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, EL PADRON SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LOS AFILIADOS EN NUESTRA SEDE SINDICAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO 2023. SE DARA TRATAMIENTO AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2.- MEMORIA, BALANCE E INVENTARIO DE LA SECCIONAL

3.-INFORME DE COMISION REVISORA DE CUENTAS

4.-ELECCION DE LOS DELAGADOS CONGRESALES AL CONGRESO PROVINCIAL

5.- ELECCION DE UN (1) DELEGADO ELECTORAL

6.- ELECCION DE DOS (2) ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.-

ZOTELO ARIEL

SEC.GRAL 

ATE-SAN CARLOS      

SORIA  ADRIANA 

SEC. DE FINANZAS

ATE-SAN CARLOS

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