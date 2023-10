Atención papás: la primera consulta oftalmológica en niños es vital. ¿Cuándo se debe hacer?

El doctor Adrián Fernández, oftalmopediatra de la Clínica de la Visión Doctor Drago (que también trabaja en el hospital pediátrico Humberto Notti), explica en forma sencilla la importancia de los controles tempranos para detectar patologías, incluso graves, como un tipo de cáncer que puede aparecer en el ojo de los pequeños. Además, explica sobre el estrabismo, la importancia de la detección temprana y los posibles tratamientos.

ENTREVISTA AL DOCTOR ADRÍAN FERNÁNDEZ, DE LA CLÍNICA DE LA VISIÓN DOCTOR DRAGO

¿A qué edad sería recomendable la primera consulta con el oftalmopediatra? ¿Qué beneficios tiene la consulta temprana? ¿Qué patologías pueden detectarse “tempranamente” con una consulta y cómo beneficia en el tratamiento, corrección, etc.?

El primer control, lo ideal es hacerlo desde que nace hasta los 6 meses. Y después hacemos un control regular una vez al año, siempre y cuando esté todo bien. La idea es, del primer control, por ahí es descartar la posibilidad de un tumor en el ojo, que es un retinoblastoma y que por eso es tan importante el primer control y el fondo de ojo, porque es uno de los tumores más frecuentes en la pediatría. Entonces, si lo detectás a tiempo, se puede tratar a tiempo y salvarle la vida al bebé.Es por eso que es tan importante.

Y después los controles se hacen anuales más que todo para saber si, como el ojo va creciendo junto con el niño, va cambiando de forma y puedo ir cambiando la posible necesidad o no de lentes.

Por eso es el control anual en niños sanos, por ahí si hay una patología de base, sí los controlamos más seguido.

En relación al estrabismo ¿qué es exactamente? ¿Se puede evitar o prevenir? ¿Hay conductas, hábitos, que puedan potenciarlo o disminuirlo? En general, hay situaciones que los papás llegan a la consulta porque ven que el niño tiene un ojo “desviado “…¿el profesional podría detectarlo antes? ¿Esto ayudaría en el tratamiento?

El estrabismo es la desviación de los ojos, ya sea de uno o de los dos o en forma alternante. Hay veces que el estrabismo tiene que ver con un componente muscular y otras veces que tienen que ver con un componente refractivo, que vendría a hacer con un componente de necesidades de lentes, o sea que hay algunos que se pueden corregir con lentes y hay algunos que necesitan de cirugía.

¿La exposición a las pantallas que tienen los chicos desde muy pequeños está afectando su salud visual? ¿Puede afectar o empeorar el estrabismo?

En realidad, las pantallas no tendría mucho que ver, no es que por por usar pantallas, va a tener más o menos estrabismo. Las pantallas en general no las recomendamos, porque pueden generar miopía, o sea que genera la necesidad de un lente. Entonces bueno, la idea es tratar de que no estén tan expuestos a las pantallas, además del efecto adictivo que tienen las pantallas y todo lo malo que tiene más para la parte psicológica o emocional del niño, más que para la parte visual.

¿Cuáles son los tratamientos para el estrabismo? ¿Las cirugías lo corrigen? ¿Se realizan estas cirugías en la Clínica Drago?

La realidad es que el estrabismo no se puede disminuir con distintos hábitos, sino que hay que ir a consulta con el profesional, sobre todo para estimular, para evitar una falta de desarrollo visual, porque el ojo cuando está desviado, no está siendo estimulado. Según el diagnóstico se dará un lente, si es que lo necesita, o para operar si el profesional entiende que es eso lo que se necesita. No hay mucho para prevenir, en realidad lo que hay que hacer es llevarlo a la consulta para poder detectarlo y tratarlo cuanto antes. O sea, es importante que si hay un estrabismo, sí o sí tratarlo antes de que el cerebro adquiera la madurez a nivel visual, o sea antes de los 7, 8 años para estimularlo a tiempo. A veces es más importante el desarrollo visual que la misma desviación en sí, pero bueno, siempre van de la mano los dos.

En la Clínica de la Visión Doctor Drago los niños son atendidos por especialistas, en mi caso, yo soy oftalmopediatra. Además, se cuenta con la aparatología para realizar los diagnósticos precisos, y luego dar el tratamiento adecuado. Y en el caso de las cirugías por estrabismo, también se realizan en la Clínica, donde se cuenta con la tecnología y asistencia profesional para realizarlas con anestesia general.

CONSULTAS

CLÍNICA DE LA VISIÓN DOCTOR DRAGO

Hipólito Yrigoyen 670, Tunuyán, Mendoza

Teléfono: 02622 42-3184

HORARIOS. 9,00 a 17 horas

(El Cuco agradece a Matilda y su mamá Roberta, por las fotos. Muchas gracias!)

NOTICIAS RELACIONADAS