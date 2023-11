Aumentó el pan: cuánto cuesta el kilo y una docena de tortitas en Valle de Uco

En la capital provincial el kilo supera los $1000. No se descartan aumentos para los próximos días.

En las últimas horas se confirmó un nuevo aumento en el precio de los panificados. En la capital provincial el kilo de pan superó los $1000, la docena de tortitas ronda los $2000 y la docena de facturas cuesta entre $2700 y los $3000.

Ante esta situación, desde el Cuco Digital consultamos con diferentes panaderías donde confirmaron que ya venden sus producciones con los nuevos precios y no descartan nuevos aumentos en los próximos días.

“Los proveedores no te dan precios, pero vos tenes que abrir el negocio igual para poder trabajar, es muy complicado trabajar así, si se te funde el negocio a nadie el importa”, comentó el propietario de Jaramillo.

Además agregó: “no se puede proyectar nada, los que nos entregan la mercadería ahora llegan y si no les pagás no te bajan, es muy complicada la situación que estamos teniendo toda la cadena de producción y no se puede seguir así”.

Como están los precios en Valle de Uco

Panadería “El Mana”: kilo de pan $800, docena de tortitas $1100, docena de factura $1600.

Panadería “El Turquito”: kilo de pan $700, docena de tortitas $1200, docena de facturas $2200.

Panadería Jaramillo: Kilo de pan $800, docena de tortitas $1000, docena de factura $2000.