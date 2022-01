Aveiro busca que los empresarios lo acompañen en su decisión de pedir Pase Sanitario

El pedido es en el marco del Festival Nacional de la Tonada. Aun no se define la posición empresarial local.

De acuerdo a lo que informó el medio provicnial Diario Uno, y en declaraciones que brindó el Intendente de Tunuyán a este medio de comunicación, el mandatario busca acompañamiento de los empresarios locales para que se pida el Pase Sanitario.

Tras decidir su aplicación en los eventos masivos organizados por la municipalidad y analizar pedirlo en El Manzano histórico, Aveiro mantendrá una reunión con empresarios gastronómicos de Tunuyán para intentar «convencerlos» de pedir el pase sanitario en sus locales. «No será una exigencia pero sí queremos mostrarles datos. Es una manera de asegurarnos de que en invierno no tengamos que estar pensando qué hacemos con la cantidad de contagiados. Tienen que pensar que hace un año y medio no podían trabajar. Ahora pueden tener la responsabilidad de terminar con la pandemia, desde su lugar».

«Creemos que el comerciante lo puede exigir, como ya lo hizo con el barbijo, porque no vamos a estar con un municipal controlando en cada local», agregó además abriendo la posibilidad de pedido del pase en otros rubros.

Según señaló, a pesar de que no ha mantenido una conversación al respecto con sus pares de San Carlos y Tupungato, en toda la zona del Valle de Uco se analizan las mismas medidas. «Sé que están hablando con los prestadores, igual que nosotros».

Ahora resta conocer la posición del empresariado local. Desde el gobierno provicnial explicaron que el pase sanitario nacional está vigente como norma, como decisión administrativa nacional porque es una medida del jefe de Gabinete, sin embargo, el destacaron que no está claro cómo hacer efectiva la aplicación del pase. Además, agregaron que los privados no tienen poder de policía, no tienen facultades de sanción. La norma no habla de sanciones por lo que, en principio, se entiende que la sanción sería el no ingreso.