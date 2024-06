Brasil se convirtió en la octava economía mundial y desplazo a Italia

El gigante sudamericano registró un crecimiento superior al esperado durante este primer trimestre en su PBI y desplazo a Italia del octavo lugar. La noticia fue celebrada por su presidente en redes sociales.

El presidente brasileño, Luiz Ignácio Lula da Silva, festejó otra vez. “Una prueba más de que estamos en el rumbo correcto”, escribió Lula en sus redes sociales, luego de que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) diera a conocer que el PIB de su país creció un 0,8% durante el primer trimestre de este año, con respecto al mismo periodo de 2023. Con esa cifra, que estuvo por encima de lo esperado por los analistas financieros, Brasil superó a Italia y se ubicó como la octava economía del mundo.

En el posteo que hizo en sus redes sociales, Lula también compartió el ranking (World Economic Outlook de abril 2024) de los mayores PBI del mundo, realizado por el Fondo Monetario Internacional. De arriba para abajo, incluye a: Estados Unidos (29.081 mil millones de dólares); China (18.889), Alemania (4.642); Japón (4.167); Reino Unido (3.549); Francia (3.156); Brasil (2.362); Italia (2.346) y Canadá (2.276).

Brasil había terminado el 2023 como la novena mayor economía del mundo, luego de superar a Canadá, un triunfo que en aquel entonces también se anotó Lula. En el último periodo, según la agencia calificadora de riesgo brasileña Austin Raiting, Brasil creció un 0,8%, mientras que Italia sólo 0,3%. Números que fueron acompañados también por la creación de empleos formales (con un alza del 32% en abril) y, en consecuencia, una caída al 7,5% hasta abril, la menor tasa en ese periodo en 10 años.

«El desempleo continúa estable. Llegamos a la menor tasa de desocupación desde 2014. El año pasado tuvimos un aumento del récord de ingreso para las y los basileños. Un día más de trabajo por Brasil», escribió la semana pasada el mandatario cuando se dieron a conocer las cifras.

Eso significa que Brasil consiguió el 17° mayor crecimiento durante el primer trimestre de 2024 con respecto al año anterior en el mundo, en comparación con otros 53 países que también analiza Austin Raiting. En tanto, en promedio, el mundo creció un 0,3% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior. Los Brics –grupo de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– tuvieron un crecimiento promedio superior a Brasil (1,2%).

El Monitor del PIB, elaborado por la Fundación Getulio Vargas, mostró que Brasil creció el 0,7% en el primer trimestre respecto al anterior. Mientras que el IBC-Br (Índice de Actividad Económica) del Banco Central reveló una expansión del 1,08% en el período, pero la autoridad monetaria no incorpora datos de demanda, como el consumo de los hogares y el consumo del Gobierno. No obstante, vale aclarar que los datos aún no incluyen el período de las inundaciones en Rio Grande do Sul, que comenzaron a principios de mayo, que podría tener un fuerte impacto en la actividad económica nacional del segundo trimestre.

En tanto, el crecimiento del 0,8% en comparación con el trimestre anterior fue el mayor desde el segundo trimestre desde 2022 (+0,9%).

Fuente: NODAL