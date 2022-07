Brian Saez de cumplir el sueño de estar en la Voz a cantar en la Peña de Morfi: “Es un abrazo al alma”

Así lo expresó a El Cuco Digital.

El tunuyanino Brian Saez ya cumplió el sueño de entrar a la Voz Argentina y este próximo domingo, tendrá la posibilidad de lograr otra de sus metas artísticas : cantar en la Peña de Morfi.

El joven de tan solo 18 años que se quedó en las audiciones a ciegas con Ricardo Montaner, tendrá la posibilidad de poder cantar en Telefe.

Brian dialogó con este medio y contó: “Para mí estar en la Peña de Morfi es un sueño hecho realidad ya que siempre me movilizó mucho que le dieran un espacio tan bonito a los artistas y he soñado en estar ahí muchas veces”.

“Nunca pude conocer a Gerardo Rozin, me hubiera encantado pero no pudo ser. Por otro lado, es un programa al que admiro mucho y que me brinden este espacio es un abrazo al alma”, agregó el valletano.

El talentoso empezó a cantar y a componer a los 12 años cuando le regalaron su primera guitarra. A los 16 inició su carrera de forma profesional y hoy sueña con ser un artista reconocido en todo el país.