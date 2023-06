Buen trato a adultos mayores: en San Carlos los agasajarán con un té bingo especial

Será mañana sábado 3 de junio. Además, quienes no tengan transporte podrán asistir ya que el municipio presta el trasladado de forma gratuita. Más información sobre el recorrido en la nota.

El Municipio de San Carlos informó que el sábado a partir de las 15 horas, adultos mayores podrán disfrutar de un gran día en el polideportivo de Chilecito.

Además, las personas que no tengan transporte podrán asistir ya que se otorgará el servicio gratis recorriendo diferentes puntos del departamento.

Jorge García de El Cuco Digital entrevistó cara a cara a el secretario de acción social José García quien contó cuál es el objetivo del evento y qué otras actividades se realizarán: “Es el día sábado 3 de junio, a partir de las 15 horas en el polideportivo de Chilecito. La intención de organizar este evento es reflejar en este mes de junio el buen trato hacia las personas mayores. Se hace un bingo para concentrar y mantener activos a nuestros adultos mayores del departamento de San Carlos (…) El municipio a previsto lo que es una chocolatada y lo que es la entrega de tortitas, y también los adultos mayores pueden llevar mate“.

“Van a haber actividades recreativas como danza, va a haber una persona que cante” entre otras cosas, detalló el secretario.

“En este caso están invitados todos los centros de jubilados desde Consulta, Pareditas, Chilecito, San Carlos y Eugenio Bustos, y todas las personas que no están dentro de un centro de jubilados que es muy importante porque muchas veces dicen que si no son del centro de jubilados no participan” explicó García.

Hay muchas personas mayores que desean participar en eventos y no tienen movilidad, es por eso que el secretario José afirmó: “Están previstas movilidades desde La Consulta a las 14 horas, desde la plaza de San Carlos y después de la plaza de Eugenio Bustos para asistir al evento aquellas personas que no tengan como llegar al lugar”.

“La duración del evento es aproximadamente de 3 horas, así que esperamos contar con una actividad linda y que sea convocante. Seguramente es una actividad importante para lo que se viene, que es el Día de los Adultos Mayores, que es de junio casi a principios de julio; va a ser una actividad más masiva con otras actividades deportivas”, concluyó.

Recorrido