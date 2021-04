Buscan a Romina Vargas de 26 años: su familia cree que podría estar en el Valle de Uco

La Policía investiga su desaparición.

Buscan el paradero de Romina Belén Vargas Cruz de 26 años. La joven desapareció el día lunes a la madrugada y su familia radicó la denuncia en la Comisaría Rodeo del Medio.

“Ella trabaja en un resto bar, salió de ahí y no se supo más nada de ella. Una persona informó que había visto a una chica con características similares en el colectivo. Habría viajado desde San Carlos hasta Tunuyán. No sabemos mucho más que eso”, comentó Daniel, primo de la joven a El Cuco Digital.

Por otra parte, su hermano Jhon Olivares mencionó a este medio que “un contacto les llamó para decirle que la habían visto en San Carlos el martes. Ahora estamos yendo con mi mamá para ver si a podemos encontrar”.

“Su ex pareja vive en San Carlos y a mí me dijeron que los vieron juntos pero él se niega, dice que no la ha visto a mi hermana”, agregó.

Por su parte, la Policía de la región está al tanto de las declaraciones de la familia y se encuentran investigando los hechos.

“Estamos trabajando con personal de la Comisaría 18, personal de la Unidad Especial de Patrullaje e Investigaciones”, cerraron.