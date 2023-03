Buscan desesperadamente a una perrita que atropellaron en Tunuyán

Se extravió el día miércoles 15 de marzo en horas de la mañana.

Un vecino de la comunidad de Tunuyán busca desesperadamente a su perrita, la cual fue atropellada.

En comunicación con El Cuco Digital el dueño afirmó: “La llevaron por delante en la calle Francisco Delgado cerca de la Cascada. Es una perra galga; no la puedo encontrar, no se quien se la llevó, dónde está; he recorrido por las veterinarias, por todos lados”.

“Es mía la cachorra y quiero operarla porque esta quebrada de una patita antes de que pase el tiempo para ver si se sana”, agregó.

Por cualquier dato comunicarse inmediatamente al siguiente número telefónico 2622 527076 (Marcelo Sanzini).