Buscan familias temporarias en Valle de Uco para niños que necesitan hogares de tránsito

Por Libby Rose

Los postulantes deben cumplir ciertos requisitos. No se trata de adopciones, sino de un acompañamiento por un tiempo determinado. Los detalles.

Son muchos los niños que, por diferentes circunstancias, necesitan hogares de tránsito. Lamentablemente, al menos en Mendoza, los postulantes no cubren la demanda de chicos.

En ese contexto, AVOME (Asociación Voluntarios de Mendoza – Niñez y Familia), una organización que tiene convenio con el Gobierno de Mendoza desde el 2016, busca ampliar la lista de familias temporarias en la provincia y en el Valle de Uco, donde se han retomado la actividad y la campaña para encontrar casas que abran sus puertas por un tiempo determinado.

Actualmente, en la región hay sedes de esta asociación en Tunuyán y Tupungato, y se espera abrir una próximamente San Carlos. En este departamento fue que ayer se brindó una charla informativa destinada a todos aquellos interesados en acceder al programa. El encuentro fue en el Punto Digital de Eugenio Bustos y está programado otro para el próximo miércoles en la Municipalidad.

Las familias temporarias son aquellas que acogen a niños- de entre 0 y 10 años- que por medidas de protección excepcionales tomadas por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de la DGP, no pueden seguir conviviendo con sus familias biológicas por muy diversas razones. Quienes brindar su hogar como un hogar de tránsito no deben tener lazos de parentesco con los chicos y sus permanencias con las familias temporales varía según cada caso y necesidad, pero no suele superar el año y un mes. De hecho, por lo general el período es menor.

El objetivo de este programa es brindar una contención personalizada para el niño teniendo como eje principal a la familia y la contención en las experiencias de vida y los procesos de aprendizaje del menor. Es importante destacar que este acompañamiento es temporal y no se trata de una adopción.

“Buscamos postulantes para darles información para ser familias temporarias de niños que necesitan quedarse en una casa porque es el mejor lugar para poder seguir creciendo, entender miedos, promocionar gustos, es lo más sano hasta que ellos vuelvan con su familia”, explicó Graciela Valussi, psicóloga de AVOME, en diálogo con El Cuco Digital.

“El primer objetivo es que el niño vuelva a su centro de vida. De no ser posible, se inicia el camino de la adopción”, mencionó.

En los hogares, los profesionales realizan una ardua tarea de forma grupal pero que a veces no alcanza a los requerimientos de casos particulares. Es por eso, que en esas ocasiones, se decide que el chico sea albergado por una familia de forma temporal.

“No todos los chicos están en condiciones de tener familias temporarias. En el hogar hay un trabajo grupal de los profesionales, pero hay otros que tiene otros requerimientos”, precisó la profesional.

Sobre los postulantes, Valussi detalló que “nunca el número de familias es mayor que las necesidad. También hay que atender que a veces una familia puede ser familia temporaria y en otra ocasión no”.

Entre los requisitos, se busca a postulantes mayores de 25 años, ya sea matrimonios o personas solteras que dispongan del tiempo necesario para transitar y no estén inscriptos en el registro de adopción. No hace falta que tengan hijos, pero sí alguna experiencia previa con niños como puede ser tener sobrinos, o alguna actividad vinculada al trato con chicos.

Tras asistir a la charla informativa, se inicia un proceso de admisión donde se realizan evaluaciones psicológicas y también, en esta instancia, una trabajadora social visita el domicilio. Luego el postulante tiene la opción de elegir qué es lo más conveniente para su situación. AMOVE además, durante el proceso de acompañamiento de los menores, colabora con leche, pañales, ropa, materiales y de ser necesario, mercadería.

La charla informativa del próximo miércoles se realizará en el SUM de la Municipalidad de San Carlos a partir de las 10 horas.