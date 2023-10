Cada 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en honor a Gandhi

La fecha la estableció la ONU en el 2007.

El Día Internacional de la No Violencia se conmemora el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia.

De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General, de 15 de junio de 2007, que estableció la conmemoración, el Día Internacional es una ocasión para “difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia universal del principio de no violencia” y el deseo de “asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.

Al presentar la resolución en la Asamblea General en nombre de 140 copatrocinadores, el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la India, Anand Sharma, dijo que el patrocinio amplio y diverso de la resolución era un reflejo del respeto universal por Mahatma Gandhi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Citando las propias palabras del difunto líder, dijo: “la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.

La vida y el liderazgo de Mahatma Gandhi

Al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia rechanzando la violencia, incluso bajo durísimas condiciones y retos aparentemente infranqueables, Gandhi se ha convertido en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. El recuerdo de su legado es una gran ocasión para diseminar su mensaje.

La teoría detrás de sus acciones, que incluía el fomento de la desobediencia civil masiva a la ley británica como en la histórica Marcha de la Sal de 1930, era que “los medios justos conducen a fines justos”; es decir, es irracional intentar utilizar la violencia para lograr una sociedad pacífica. Creía que los indios no debían utilizar la violencia ni el odio en su lucha por liberarse del colonialismo.

Definición de la No violencia

El principio de la no violencia —también conocido como la resistencia no violenta— rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como “la política de la gente común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas en favor de la justicia social.

El profesor Gene Sharp, un líder teórico de esta filosofía, nos ofrece la siguiente definición, extraída de su obra, Las políticas de la acción no violenta:

“La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva”.

Mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como un sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX el término de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social que no se centran en la oposición a la guerra.

Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población.

Existen tres categorías principales de acción no violenta:

protesta y persuasión, incluyendo marchas y conmemoraciones;

no-cooperación; y

intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones.

Otras efemérides

En la Argentina es el Día del Trabajador de Edificios.

1890. El nacimiento de Groucho Marx

Julius Henry Marx, universalmente conocido como Groucho Marx, nace en Nueva York. Junto a sus hermanos Chico, Harpo y Zeppo encabezó uno de los grupos humorísticos más aclamados de la historia del cine. Groucho destacó por sus frases ingeniosas en películas como Sopa de ganso y Una noche en la ópera. Murió en 1977, dos años después de haber recibido un Oscar a la trayectoria en nombre de los hermanos Marx.

1924. El primer gol olímpico

La Selección argentina de fútbol recibe a su par uruguaya en un amistoso que se juega en la cancha de Sportivo Barracas. Cesáreo Onzari, jugador de Huracán, patea un córner y la pelota ingresa al arco uruguayo sin que ningún otro jugador toque el balón. El partido termina 2 a 1 para los argentinos. Como Uruguay era flamante campeón olímpico, el inédito gol de Onzari es bautizado “gol olímpico” y así se llama desde entonces al tanto que se convierte desde un córner sin otra intervención que el pie de quien lo patea.

1951. Nace Sting

Nace como Gordon Sumner el músico inglésSting. Lideró el trío The Police a fines de los 70 y luego continuó una exitosa carrera solista. También incursionó en cine. Comprometido con los derechos humanos, dedicó el tema “They Dance Alone” a la lucha de las mujeres chilenas por los desaparecidos, y lo cantó en la cancha de River, junto a las Madres de Plaza de Mayo, en 1988, en el recital de Amnesty.

1968. La Masacre de Tlatelolco

Una brutal represión contra los estudiantes que marchan en el Distrito Federal de México deja un saldo nunca determinado de muertos, aunque se calcula que hubo entre 300 y 400 asesinados. Pasa a la historia como la Masacre de Tlatelolco. Los estudiantes se habían convertido en la gran oposición al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que moviliza a las fuerzas de seguridad para la represión, diez días antes de la inauguración en el DF de los Juegos Olímpicos.

1971. Adiós a Bola de Nieve

En México, a los 60 años, muere Ignacio Villa, Bola de Nieve. Había nacido en Cuba en 1911. Fue cantante, compositor y pianista. Un infarto acabó con su vida, dejando tras de sí una producción discográfica de relevancia en la música popular de América Latina. Afirmó: “No soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación”.

2016. El No a la paz se impone en Colombia

En un sorpresivo resultado, el No al acuerdo de paz con la guerrilla gana el referéndum en Colombia. La diferencia es mínima: apenas el 0,5 por ciento de diferencia, unos 55 mil votos. Además, la participación fue solamente del 40 por ciento. El presidente Juan Manuel Santos es el principal impulsor del acuerdo con las FARC para terminar con medio siglo de violencia en el país. Pese al resultado adverso, el mandatario recibe el Premio Nobel de la Paz a los pocos días. El proceso de paz se pudo encausar después de la derrota electoral, con un acuerdo refrendado por el Congreso.