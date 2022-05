Campaña solidaria: doná un abrigo para alguien que lo necesita y participá de un sorteo para un cambio de look

Los abrigos serán destinados para personas de la región.

Exequiel Lucero, el reconocido estilista sancarlino por organizar campañas solidarias, otra vez está al frente de una acción benéfica con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. En esta oportunidad, recaudará abrigos de invierno para compartir con personas de bajos recursos.

Quienes quieran participar deberán llevar una prenda de abrigo hasta su local, el joven le entregará un número y luego, realizará un sorteo por un cambio de look junto con productos para poder cuidar el pelo.

“Es un numerito por prenda, no pueden anotarse tres personas por una prenda. Esa sería la modalidad del sorteo. Algo simple pero a la vez practico para recaudar abrigos y donarlos a las personas que lo necesiten. Todavía no tengo destinado a quien lo voy a entregar, una vez que haga el sorteo y vea la cantidad de ropa que he juntado voy a ver”, comentó Exequiel a El Cuco Digital.

Por otro lado, el joven apasionado por las tijeras agregó: “Lo que sí sé es que va a ir destinado a gente de la zona del Valle de Uco”.

Por último, destacó que el sorteo se realizará el 21 de junio.

Cómo participar:

Llevar el abrigo a la peluquería ubicada en calle Independencia –antes de llegar a la plaza José Hernández- de la Villa de San Carlos. Dejar el abrigo y recibir un número para el sorteo.