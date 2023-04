Carta Abierta de Silvio Pannocchia. “El futuro de San Carlos: agua y producción”

El precandidato a la Intendencia de San Carlos compartió una carta abierta en la que expone sus propuestas, y sobre todo, deja clara su postura en relación al cuidado del agua y la Ley 7722.

CARTA ABIERTA

Queridos sancarlinos y sancarlinas: deseo invitarlos a participar en una emocionante tarea de equipo. Juntos, codo a codo. El desafío consiste en iniciar un camino lleno de obras y realizaciones que nunca antes se han visto en nuestro departamento. Para lograrlo, necesitamos tirar todos unidos en una misma dirección, creando así una gran fuerza de cambio y desarrollo.

El agua como motor de vida

Si hay un tema que nos une a quienes habitamos esta tierra es la defensa del agua, la 7722 NO SE TOCA. Es nuestro gran motor de vida, siempre lo ha sido y siempre lo será. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar juntos para mejorar la situación socioeconómica del departamento y aumentar la producción, lo que traerá muchos beneficios, como un mayor bienestar y empleos de calidad para nuestra gente. Les pido que me acompañen en este camino a ser intendente de San Carlos. Necesitamos unir nuestras fuerzas con el gobierno provincial que encabezará desde diciembre Alfredo Cornejo y con el Departamento General de Irrigación, artífice de estas mejoras. Si avanzamos en esa dirección podremos profundizar un camino de inversiones que permita de manera gradual, pero sostenida, la modernización del sistema de conducción de agua. Haremos juntos de nuestro departamento un lugar más atractivo para la producción. Esto, a su vez, atraerá más inversión de empresas agrícolas y agroindustriales. Nuestros productores se beneficiarán enormemente de esta mejora, viendo recompensados sus sacrificios y dedicación. En un plan de desarrollo departamental podremos ayudar con créditos para superarnos y crecer con tecnificación para las fincas. En este círculo virtuoso nos proponemos vincular en el impulso al sistema educativo a través de nuestros terciarios, en la seguridad de que nos podrán brindar la capacitación imprescindible para acompañar las modernizaciones.

El proyecto Sistema Yaucha: una solución para optimizar el uso del agua

Tenemos una agenda de trabajo junto con el gobierno provincial e Irrigación, que tiene acciones concretas con nombre y apellido, se llama Sistema Yaucha y consiste en la presurización de la Rama Dumas. Nos proponemos mejorar y ordenar el uso del agua, con mayor calidad, cantidad, oportunidad y equidad para los productores. Podremos implementar un mecanismo de entrega de agua bajo lo que se conoce como “Riego Acordado”, con lo cual a través de un reservorio de regulación de caudales cada regante podrá acordar la entrega de agua con el Inspector de Cauce cuando lo necesite. Un aspecto técnico, pero que quiero compartir, es que la cota elevada permitirá disponer de presión hidráulica sin necesidad de recurrir a la energía eléctrica para la presurización, con lo cual se evita el costo energético. Además, el reservorio está previsto ubicarlo en la cabecera permitiendo abastecer a ambos sistemas, presurizado de la Rama Dumas y mejoras en la distribución por gravedad de la Rama Yaucha.

Un nuevo enfoque en la gestión de proyectos

Estamos ante un proyecto que no sólo nos permitirá alcanzar cifras alentadoras, sino que también marca el inicio de un nuevo enfoque en la gestión que podremos replicar en el futuro. Con una inversión de U$S 12.255.000, se beneficiarán 4.820 hectáreas con la construcción de un sistema de riego acordado que incluye 32 kilómetros de canal entubado presurizado por gravedad y la creación de un reservorio. Solo por mencionar un ejemplo, se estima que la producción de ajo, que es la más extendida en la zona que se beneficiará con las obras, aumentará un 35% de rendimiento por hectárea. Pero este proyecto no es la única acción, sino que se trabajará en colaboración con Irrigación y la Provincia en otras iniciativas que complementen lo ya existente. Está planificado para este año el mantenimiento de las máquinas y compuertas del dique Valle de Uco y Matriz, así como el revestimiento de la rama norte de la hijuela Melossi Tenerini San Polo de 2.600 metros y la rama centro de la hijuela Inta Otoño de 3.400 metros. Estas iniciativas requerirán una inversión de casi 150 millones de pesos. Las obras de operación y mantenimiento del sistema hídrico son cruciales por eso insistiremos en una justa distribución de las mismas para nuestro departamento, y acompañaremos a Irrigación en la toma de conciencia de la importancia que tiene aportar al sistema hídrico. En esta agenda de trabajo colaborativa también están proyectadas para el futuro obras que requieren por su magnitud de financiamiento internacional, que ayudaremos a gestionar, como son las previstas para los canales Calise y Capacho y Paraje Altamira (Uco y Quiroga)

Más iniciativas para el desarrollo del departamento

La posibilidad colaborativa con Irrigación tiene que llegar a nuestra educación, a través de la entrega de kits de riego tanto en escuelas primarias que cuenten con huertas como en escuelas secundarias técnicas. Esto no sólo permitirá a los estudiantes aprender sobre métodos de riego más eficientes, sino también mejorar su práctica de riego por goteo. Además les generará oportunidad desde el secundario de adquirir habilidades y conocimientos que les pueden significar salida laboral o práctica profesional. Además, dentro de esta cooperación con el ente hídrico, quiero destacar el programa “Agua y mujer”, que busca visibilizar el trabajo de las usuarias de agua que manejan fincas e industrias. También haremos la Feria CreAGUA en conjunto con Irrigación, para dar visibilidad a los emprendimientos liderados por mujeres que utilizan el agua como insumo principal. Este modo de vincularnos mejorará el empleo privado de calidad en el departamento. Con este fin, propongo transformar la dirección de Producción e Industria en una Agencia de Desarrollo Local que actúe como un motor de articulación entre el sector público y privado, generando más capacitaciones para fomentar una agricultura y ganadería competitivas. Mi compromiso con el sector productivo de San Carlos es el mismo que asumo con todos los vecinos: escuchar sus necesidades, dialogar y recibir propuestas para acompañarlos en su desarrollo. En este sentido, propongo la creación de parques industriales en Pareditas y La Cañada, que industrialicen las materias primas de calidad y generen nuevos horizontes para nuestra comunidad. Trabajando de forma conjunta con la Provincia liderada por Alfredo Cornejo, el Departamento General de Irrigación, el municipio, la comunidad y el sector privado, podemos ser los agentes de cambio que contribuyan al crecimiento y desarrollo armónico de nuestro querido departamento. Juntos, con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del futuro, seremos los hacedores de un nuevo San Carlos.