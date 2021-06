Carta abierta de una periodista: “Necesito tu ayuda… ni un lector violento más”

Por Estefanía Tello

¿Me podés ayudar con una nota contando que vamos a manifestarnos? ¿Podrías hacerle una nota a esa familia que necesita seguir juntando dinero porque se le incendio la casa? ¿Y, también a [email protected] que necesitan para una operación? ¿A mí me das una mano que necesitamos ropa de abrigo para el roperito comunitario? ¿Ustedes puede sacar una notita pidiendo cadena de oración por mi mamá? ¿Hay encuentros y capacitaciones para los productores, les pueden avisar?

¿Les pido por favor, me ayudan a buscar a mi [email protected], a mi [email protected]? ¿Te cuento que me robaron, si alguien ve publicadas mis cosas me las pueden devolver, me ayudás difundiendo? ¿Estamos teniendo problemas con las cloacas, con las calles, y cada vez que llueve aquí hay problemas, me podés ayudar con una nota? ¿Podríamos sumar [email protected] al equipo así hablamos de temas importantes, sobre preguntas que cuesta buscar respuestas? ¿Podríamos contar lo que hacen los artistas?

¿Podríamos seguir informando, educando y entreteniendo con esta nueva sección? ¿Podríamos sumar noticias en Lengua de Señas para ser un medio inclusivo, para que nadie se quede sin la información? ¿Podríamos seguir días y noches escuchando todas las conferencias de prensa para hacer una nota simple y sencilla que la gente sepa cuáles son las nuevas medidas? ¿Podríamos seguir trabajando en la prevención de la salud con notas que ayuden a reflexionar al vecino que no salga de su casa porque los casos no paran de aumentar? También, publiquemos las donaciones que todos están haciendo en esta crisis para que se fomente la solidaridad.

Bueno, podemos ayudar un montón. Podemos sentarnos horas y horas “haciendo favores” “cubriendo necesidades” “atendiendo el teléfono” “copándonos con sus ideas” “expresando” y llevándote a tu casa el plato listo para que “comas”. Además, podemos seguir siendo el nexo que la comunidad necesita. Todo eso se puede hacer y ser.

Pero déjame que te cuente algo: los periodistas al igual que los profesionales de la salud y otros laburantes que están en primera línea vienen resistiendo: cargas de información, guardias, una realidad nueva, muchos nudos en sus espaldas, días difíciles, perdidas en pandemia, enfermedades, angustias, estrés y no te sigo diciendo más porque la lista es larga.

Aun así, a cada hora no nos olvidamos de dejarte lo MEJOR QUE HEMOS TENIDO PARA OFRECERTE. PORQUE entendimos que LO CERCANO ES LO IMPORTANTE.

Con todo esto que te conté, debo decirte sinceramente que es más fácil recibir “palizas de ataques y agravios” que las ¡GRACIAS!.

Seguro ustedes ya lo saben, pero les recuerdo algo: atrás de las computadoras hay personas con sentimientos y con vidas que también se exponen a la violencia o desacuerdo. Hay personas sufriendo tus mensajes llenos de maldad y palabras que te hacen presión en el pecho.

Por eso, la que PIDE AYUDA ahora soy yo, SOMOS LOS [email protected]

-AYUDA PARA DEJAR DE RECIBIR ATAQUES

-AYUDA PARA AFRONTAR LA FALSEDAD

-AYUDA PARA ENTENDER LA HIPOCRESIA DE “ALGUNOS LECTORES”

-AYUDA PARA SENTIR EL AGRADECIMIENTO DEL QUE PIDIÓ AYUDA

-AYUDA PARA NO CANSARNOS Y DECIDIR CERRAR LAS PUERTAS DE LA INFORMACIÓN Y EL COMPROMISO SIN DISTINCIÓN.

-AYUDA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE LA PROFESÓN Y SUS EXPERIENCIAS.

-AYUDA PARA ENTENDER QUE ESE MENSAJE NO ES PARA MÍ. QUE TU ATAQUE NO PUEDE DEFINIR MI DÍA.

-AYUDA PARA ENTENDER QUE ESTOY HACIENDO LO QUE MEJOR SÉ.

-AYUDA PARA NO SENTIRME MAL.

-AYUDA PARA QUE TU VIOLENCIA PSICOLÓGICA PARE.

-AYUDA PARA ENTENDER QUE PODÉS LLAMARME Y RESOLVER LAS COSAS DE LA MISMA FORMA QUE ME LLAMASTE PARA QUE UN DÍA TE DIERA UNA MANO.

-AHORA NECESITO: AYUDA, DIÁLOGO Y AMOR para apalear el cansancio de mis dedos, de mis ojos, y de mi cabeza.

Por último, deseo que en el Día del Periodista no haya “Ni un lector violento más”.