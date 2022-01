Casi medio siglo de trabajo y servicio a la comunidad: se jubiló «el Enrique», querido enfermero de San Carlos

Por: TeffyTello

Comenzó a trabajar en el Hospital Carlos Ponce y concluyó su carrera profesional en el Hospital Tagarelli.

Tras pasar 47 años al servicio de la comunidad, Enrique Coronel, querido vecino y enfermero de San Carlos, se jubiló. El reconocido profesional comenzó trabajando en Tunuyán y luego, pidió el traslado al Hospital Tagarelli para poder estar cerca de su casa. Allí se le pasó la vida, entre sueros, camillas, pacientes, llantos y alegrías. Este 2022, le trajo un regalo a sus esfuerzos y sacrificios, una licencia que ya no tendrá fin: ¡la jubilación!

Una historia de amor por la profesión

“Comencé trabajando como enfermero practicante a los 17 años en el Hospital Ponce, fue un 2 de mayo de 1974. Luego de estar seis años ahí, pedí el traslado al Hospital Tagarelli para poder estar cerca de mi casa, y así fue que pasé 41 años de mi vida en el Hospital de Eugenio Bustos”, comenzó relatando Enrique recordando sus comienzos.

Seguidamente, el enfermero que ya disfruta hace unos días de su jubilación siguió relatando: “Yo siempre seguí capacitándome. Fui haciendo cursos y cursos para poder estar a la altura. Fui enfermero de maternidad, de clínica médica, de quirófano y después, como me pusieron una prótesis en la rodilla pasé a tareas livianas y me mandaron a cardiología donde estuve alrededor de 10 años en esa área haciendo electros”, añadió.

“Y, para ser sincero no puedo dejar de pensar que no caigo todavía. Siento como un poco de vacío. Son muchos años de rutina. Estoy contento por un lado, pero por otro lado siento melancolía de estar con gente, pacientes, familiares, profesionales, compañeros. Siempre he tenido buena relación con todos y eso me ha hecho feliz”, expresó con la voz entrecortada.

Posteriormente, Enrique hizo hincapié que de todas las cosas difíciles que le ha tocado atravesar en la profesión, ninguna se compara a la pandemia. “Me deprimí mucho los dos años de pandemia. Tenía ganas de no ir a trabajar. Al principio llegaban los pacientes y se nos morían, otros tenían que ser entubados, otros necesitaban el casco de oxígeno y ver que los familiares estaban afuera desesperados, nos daba tanta tristeza y amargura. A eso se le sumaba el cansancio que teníamos por colaborar con los otros profesionales ya que no paraba de llegar gente mal al hospital. Fue muy feo. Hemos estado acostumbrado a ver cosas pero nunca tanto y de esa manera. Y lo peor de todo que era gente conocida, gente con quienes nos hemos criado en el pueblo y verlos así, fue tremendo. A veces pienso y no puede ser que hemos vivido tantas cosas difíciles en este tiempo. Hemos luchado mucho por la vida de las personas”.

Por último, el querido y jubilado vecino, padre de tres hijos y abuelo de cuatro pequeños, reconoció que ya esa época mala quedó en el pasado como una horrible pesadilla. “Ahora llegó el tiempo de vivir tranquilo, de disfrutar. No sé bien todavía que voy a ser ni hacer. Es un proceso. Ahora pienso en vivir tranquilo, feliz, disfrutar de la familia y si algún día se me da, voy a viajar”.