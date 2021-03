Caso Maia: la madre de la nena identificó ropa que sería del secuestrador

El operativo para dar con el paradero de la menor continuó durante la madrugada en distintos barrios de Luján

La intenta búsqueda para dar con el paradero de Maia Beloso continúo durante la madrugada de este jueves. Efectivos de la Policía Federal, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un barrido casa por casa en la zona de Luján, mientras que el ministro Sergio Berni llegó en helicóptero a General Rodríguez donde se encontró con familiares de la menor de 7 años en la base de operaciones que montó la cartera de Seguridad bonaerense. La madre de la nena identificó ropa que sería del secuestrador en un descampado sobre la ruta 6.

Personal de las fuerzas de seguridad federal, provincial y porteña con perros rastreadores y equipos de la Policía Científica se encuentran realizando la búsqueda de Maia y Carlos Savanz yendo casa por casa, siguiendo datos que aportan vecinos y rastrillando la zona. La última pista los llevó a la casa de un tío del secuestrador en la localidad de Luján.

Previamente, sobre el kilómetro 151 de la ruta 6, los efectivos encontraron ropa que la madre de Maia reconoció pertenecerle a Savanz.

Ana Mottino, secretaria de Justicia y Seguridad de General Rodríguez, se acercó al lugar y explicó que “se llegó a través de un rastrillaje con el acompañamiento de familiares de Maia y al arribar encontraron un lugar precario, en el que hallaron un colchón, una almohada y un buzo”.

“A la vista de la mamá, reconoce el buzo como que era del imputado”, señaló Mottino, quien aclaró que la prenda deberá ser sometida a las correspondientes evaluaciones para determinar “si la evidencia es acertada o no”.

La funcionaria local explicó que “detrás de cada dato que aportan los vecinos, y que llegan al 911, se verifica todo y se trabaja en coordinación”. “Estamos todos colaborando para encontrar a Maia”, concluyó en diálogo con Tn.

Se están por cumplir tres días del secuestro de la menor. El propio Sergio Berni, lamentó el atraso en la investigación pero adelantó que están “por el buen camino”.

“Vamos a concentrar la búsqueda en Luján, por un dato aparentemente importante. La reconstrucción que estamos haciendo va por el buen camino, pero tres días atrás”, indicó el ministro ante la prensa en la base de operaciones montada en General Rodríguez.

El funcionario también reveló que Savanz “le dijo a la madre de Maia que iba a llevar a la nena al zoológico” de Luján. Y describió al secuestrador: “No estamos hablando de un terrorista o de un delincuente que pertenece a una banda criminal organizada. La calle es su ambiente natural, es un territorio que conoce. Es muy probable que él no sepa que la estamos buscando. Me parece que no hay una relación agresiva; esto es una interpretación mía. Igualmente es muy imprudente sacar conclusiones”.

Por otra parte, el abogado de la familia de Maia, Rodolfo Baqué, dio a conocer que la Policía encontró ayer en General Rodríguez una bicicleta que Savanz utilizó hasta el jueves de la semana pasada. Fue hallada en descampado sobre la calle Las Araucarias, entre El Tucán y El Cardenal. “La reconoció la mamá de Maia. Este chacal le prometió a la mamá que se la iba a regalar pero ella no la quería”, agregó el letrado. El rodado tiene un canasto de plástico trasero similar al de la bicicleta en la que el sospechoso se llevó a la nena el lunes pasado.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, manifestó que se está “trabajando con todos los recursos” de la cartera “y de las Fuerzas Federales para encontrar a Maia”. “Su búsqueda implica un esfuerzo colectivo. La colaboración de todas y todos es fundamental para que pueda volver lo más rápido posible con su familia”, declaró a través de sus redes sociales.

Mientras la investigación para dar con el paradero de la menor continúa, en las últimas horas se publicaron una serie de filmaciones captadas por cámaras de seguridad en las calles, donde se lo ve al hombre con Maia que habría secuestrado viajando de pie a sus espaldas en la bicicleta, con un cajón de plástico atado detrás.

Una de las filmaciones que salieron a la luz en las últimas horas y a la que accedió Infobae muestra a Savanz en una actitud extraña junto a un vehículo Peugeot de color rojo. El video fue registrado por una cámara ubicada en la calle Teniente Oscar Camilli al 1100, a media cuadra de la Colectora Sur Acceso Oeste y a 100 metros del shopping Nine, en Moreno. Fue a las 12:06 del lunes, es decir unas cuatro horas después de que el cartonero se llevara a Maia con la excusa de regalarle una bicicleta y una hora después de que una cámara de seguridad los captara cruzando el Acceso Oeste en Ituzaingó.

En las imágenes se observa a Savanz circulando en dirección hacia el el barrio Puente Cascallares de Moreno. El auto, por su parte, venía en sentido opuesto, a baja velocidad. Cuando se cruzan, ambos esquivan un objeto que está tirado en el suelo. El Peugeot rojo avanza unos metros más y detiene su marcha. Su conductor nunca se baja, algo llamativo. Mientras, el cartonero se agacha y levanta el elemento. Allí se ve a Maia bajarse del cajón de plástico atado detrás de la bicicleta, donde venía viajando de pie a espaldas del secuestrador.

Tras tomar el objeto en cuestión, que el auto casi lo pasa por encima, Savanz se acercó hasta el vehículo y se lo dio al conductor. Luego, ambos se marcharon en direcciones contrarias.

El nombre completo de Savanz aún no está del todo claro apodado y podría apellidarse Sierra. Lo cierto es que su apodo es “Carlitos” y tiene 39 años. Había comenzado un vínculo con Estela Beloso, la madre de Maia, hoy en situación de calle, que vivía junto a su hija en una precaria carpa junto a la autopista Dellepiane en las inmediaciones del barrio Cildañez de Parque Avellaneda. Según vecinos del lugar, “Carlitos” había comenzado a ganarse la confianza de la menor, obsequiándole caramelos y alfajores. Así se la llevó el lunes por la mañana.

En el caso interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de Laura Belloqui. Savanz cuenta con antecedentes penales: fue acusado de abusar de una menor de su familia el año pasado. La acusación la realizó hace aproximadamente un año su ex mujer, cuando convivían juntos, y recayó en la UFI Nº2 de la jurisdicción de Presidente Perón.

Ahora, el delito que se le imputa es el del artículo 146 del Código Penal: sustracción de un menor, que tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel.

