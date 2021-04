Caso María del Carmen Solís: la Justicia solicitó nuevas pruebas y se espera la elevación a juicio

El Ministerio Público Fiscal solicitó el testimonio de testigos policiales para determinar si la docente fue asesinada.

Se cumplen cuatro años de la muerte de María del Carmen Solís, querida docente de San Carlos que fue hallada sin vida en su casa en Eugenio Bustos. La mujer apareció ahorcada la mañana del 23 de abril de 2017 y por el hecho, su marido, Juan Antonio Muñoz, reconocido médico de la zona, continúa procesado por femicidio.

La primera versión sostenía que la víctima se quitó la vida ahorcándose con una cuerda en uno de los sectores de la propiedad; más tarde las dudas llevaron a la detención de su marido Juan Antonio Muñoz, ex integrante del Cuerpo Médico Forense, quien en ese momento fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo” por el juez Oscar Balmes.

Luego de cuatro años, el caso está en la última etapa de instrucción y la querella espera la elevación de juicio luego de que se realice una producción de nueva pruebas solicitadas por el fiscal de la causa, Jorge Quiroga.

“Estábamos esperando la elevación a juicio, y el Ministerio Fiscal solicitó producción de nuevas pruebas”, informó la abogada querellante, Lorena Martín, en diálogo con El Cuco Digital.

“Perjudicó mucho en tiempo la implementación del código procesal penal que determinó la investigación en manos de los fiscales”, manifestó.

En ese contexto, deberán prestar testimonio alrededor de 10 testigos policiales como los médicos forenses que examinaron el cuerpo de María del Carmen. Además el fiscal pidió un análisis de los celulares de la víctima de la mujer y de Muñoz sobre el contenido de los dispositivos y la geolocalización para determinar dónde se encontraba el imputado durante la mañana de la muerte de Solís. También solicitó una lista de los medicamentos hallados en la mesa de luz de la víctima para expedir si ingirió alguno que no pudo ser detectado durante la autopsia, además de un informe sobre los trabajos en la finca donde Muñoz dijo haber estado al momento del fallecimiento de su esposa y un estudio psicológico que indique si la víctima reunía características emocionales que la hayan podido llevar a quitarse la vida.

“Luego de dicha producción vendrá la elevación y ojala sea juicio por jurados”, completó la letrada.

El hecho

El 23 de abril del 2017, María del Carmen Solín, de 52 años, fue hallada sin vida en su casa de la localidad Eugenio Bustos, en San Carlos. Inmediatamente la Justicia ordenó la detención del marido Juan Antonio Muñoz, un ex médico del Cuerpo Médico Forense.

La primera versión sostenía que la víctima se quitó la vida ahorcándose con una cuerda en uno de los sectores de la propiedad; más tarde las dudas llevaron a la detención del marido, quien en ese momento fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo” por el juez Oscar Balmes. Sin embargo, posteriormente Muñoz recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

El 25 de agosto, se llevó adelante una Audiencia en la Cuarta Cámara del Crimen de la ciudad de Mendoza, donde la abogada de la familia de Solís pedía mantener el procesamiento y prisión domiciliaria del acusado, pero no fue así, ya que la Justicia dictó una “falta de mérito” y la libertad para ex médico forense, considerando que no existían pruebas suficientes sobre los hechos.

La reconstrucción

En la reconstrucción del hecho, la querella, compuesta por la abogada Lorena Martín, sostuvo principalmente que la altura de la soga, con la cual supuestamente se habría ahorcado Solís, no condice con la altura de la profesora, “claramente no se podría haber ahorcado en ese lugar”, expresó la doctora.

Otro dato importante que arrojó la abogada tras el procedimiento llevado adelante el 4 de octubre del 2017, es que cuando personal policial arribó al lugar, encontraron a María del Carmen en el piso y orinada, pero en la principal escena no se encontró ningún tipo de liquido que indicara que la ella estuvo allí.

Muñoz fue la única persona que vio a la mujer tendida de una soga al cuello, y según sus declaraciones, cuando llegó la policía él ya la había descolgado, con la intención de reanimarla. En la reconstrucción del hecho se puede evidenciar que el ex médico forense no cuenta con la posibilidad física del para poder levantar un cuerpo suspendido y poder sacarle la soga, “porque no podía, nunca pudo haberlo hecho solo”, agregó por ese sentonces Martín.

El 7 de marzo de 2018 la causa de Muñoz fue resuelta en el Juzgado de Instrucción donde se lo procesó por el homicidio de María del Carmen Solís.