Cerca de 50 tupungatinos se capacitaron sobre el mundo del vino: “Es un viaje de ida”

Expresó Lourdes Aveiro una de las participantes de la formación.

Alrededor de 50 participantes -estudiantes de enología, profesionales gastronómicos, de hostería, agencias de viajes e interesados en general- recibieron esta formación durante cuatro miércoles continuos donde adquirieron conocimientos diversos sobre el mundo de la declarada bebida nacional.

El miércoles pasado durante la tarde noche fue el último encuentro del curso dictado por la Enóloga Romina Gómez. La iniciativa fue trabajada en conjunto entre la Dirección de Turismo y la profesional del vino, que explicó cómo surgió la planificación.

“Toda mi vida he vivido acá en Tupungato y veía que la gente local ante un turista sentía miedo de hablar un poco del vino. Así que pensé lo importante que conozcamos y sepamos sobre vino que no es nada difícil, y lo tenemos cerca ya que tenemos muchas bodegas con vinos muy buenos. Así es que la idea surgió al decir acerquémoslo a la gente, no sólo el turista, sino que los tupungatinos puedan hacer este tipo de curso y además que sea totalmente gratuito, ofrecido por la Municipalidad”.

Quien también compartió la culminación de la propuesta fue la actual directora de Turismo, Carolina Aguilar, que además dio su parecer sobre lo acontecido: “Han estado aprendiendo los varietales que también tenemos en la zona, una tierra bastante productiva Tupungato y aprendiendo también todos los pasos de una degustación y toda la técnica del vino y la degustación en sí. Cerrando justamente como con una evaluación sobre cómo maridar estos varietales”.

La capacitación de un nivel inicial tuvo una durabilidad de 12 horas y significó una experiencia enriquecedora para los aficionados en la temática que se interesaron y asistieron todas las clases sin importar las condiciones climatológicas que en algunas ocasiones se presentaron, como la lluvia y el viento zonda.

“Me llamó mucho la atención porque es la primera vez que se hace. Soy cocinera y estoy en el mundo de las bodegas y siempre tengo un interés así que me pareció muy interesante”, compartió Lourdes Aveiro una de las participantes de la formación, que asimismo añadió: “Es un viaje de ida cuando una empieza a aprender de vino”.

Sobre la amplia adhesión de participantes a la capacitación, la titular de la cartera de Turismo refirió: “Todos quieren conocer justamente de esto. En una tierra donde el enoturismo es la parte más importante por la que somos conocidos ante el mundo, la gente tiene que conocer lo que tiene, entonces también poder explicar y ofrecer la información a cualquier persona que le pregunte”.

Desarrollo de la Capacitación

En cada jornada se dispuso 10 mesas para cinco personas, con copas individuales para degustación de vinos tintos, blancos y una para agua.

Cada clase se dividía en marco teórico y práctico.

Al comienzo de los módulos la enóloga Gómez exponía la información, la charla era acompañada con una presentación interactiva que luego se le envió a cada asistente vía email.