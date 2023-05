Chat GPT: ¿A partir de qué edad los jóvenes lo deberían de usar?

El ingeniero Rodolfo Giro aconseja poner un límite en niños y adolescentes. Además, el experto en Informática, advierte sobre los trabajos que van a dejar de existir por la Inteligencia Artificial y cuáles son los que ya se hacen en Mendoza con esta herramienta.

En este último tiempo, Inteligencia Artificial y Chat GPT, son palabras y conceptos que han comenzado a aparecer de manera más seguida en nuestra cotidianidad: en lo que escuchamos, vemos, leemos y consumimos; incluso, en el vocabulario de muchos. Y como toda novedad, se generan expectativas, confusiones y miedos.

Pero qué es la Inteligencia Artificial (IA) y cómo influye en nuestras vidas. Se lo consultamos a Rodolfo Giro, ingeniero en informática y director de innovación de la empresa Interbrain, en la provincia de Mendoza

En primer lugar, el experto dijo al Post que la IA está entre nosotros desde hace bastante tiempo. “Alan Turing, el inventor de la computadora moderna, dijo que íbamos a estar en presencia de la IA cuando nosotros no pudiéramos distinguir una conversación con un ser humano o con una máquina. Y esto sucedió hace unos años, cuando Google hizo la prueba llamada ‘dúplex’, mediante la cual, la computadora llamaba a una peluquería o a un restaurante y pedía una reserva de turno y uno no podía distinguir si la máquina era la que contestaba o la que llamaba. Son llamadas que están grabadas y se pueden ver los videos en internet”, recordó.

“El Chat GPT se ha vuelto masivo y es una herramienta que todos podemos usar, conectándonos vía internet y podemos conversar con esta IA. Hoy, nos empezamos a preocupar por esto, pero en realidad deberíamos habernos empezado a preocupar un poquito antes”, advirtió.

¿Qué es la IA?

Giro explicó que “es un sistema capaz de aprender por si mismo dentro de un determinado contexto. No puede, por sí sola, hacer todo. Pero si empezamos a conectarla a todas nuestras cosas, entonces sí, en algún momento, por su misma capacidad de aprender, va a ir reemplazando nuestras actividades. Hoy en día no es tan sofisticada como una conciencia, pero sí aprende de los diálogos”.

“Actualmente, la IA hace que un auto maneje por la calle y tome decisiones todo el tiempo: si frena, si dobla, etc… Entonces la discusión es cómo darle cierta prioridad ética al auto para, por ejemplo, decidir qué hacer si se cruza un animal. El vehículo tiene la capacidad técnica para frenar, pero si frena a determinada velocidad me puede dañar a mí (por la inercia) que voy en su interior. Entonces, yo le puedo ordenar que si se cruza un animal, que lo pise, por ejemplo. Pero, ¿si se cruza un niño?”, graficó.

¿Es peligrosa la IA?

“En mi visión, la IA es tan peligrosa como cualquier otra cosa que utilizamos con la tecnología. Hoy dejamos en manos de la tecnología un montón de decisiones humanas. Por ejemplo, dejamos en manos de la tecnología el manejo de un avión o de un auto y a veces, estamos más tranquilos de que maneje una máquina a que maneje un ser humano. Lo cual no significa que esté bien o mal. Simplemente hay que entender qué lugar le vamos a dar a esa Inteligencia Artificial. Vi un chiste que decía: ‘A mí no me preocupa la IA, lo que me preocupa es la desinteligencia humana’. Es decir, nosotros dejamos de pensar, y le dejamos ese lugar a las computadoras. Es el mismo peligro que tenemos con las redes sociales, por ejemplo”.

¿Es conveniente el uso de la IA-ChatGPT en niños?

El ingeniero destacó que por el momento, no se está enseñando sistémicamente sobre IA a las generaciones más chicas: “Lo primero que tenemos que entender es el potencial de esta herramienta, porque es una nueva herramienta que tiene disponible la humanidad, como en su momento fueron la radio, la televisión, internet, etc…Cuando se descubre la famosa clonación, con la oveja Dolly, surgió la pregunta: ¿vamos a clonar seres humanos o no? Y de alguna manera la comunidad científica se puso de acuerdo en prohibir la clonación humana. No estoy diciendo que, a lo mejor en algún lugar se haga pero, en ese momento, todos acordaron que no estaba bien la clonación humana”.

“Con esto (IA) estamos en una situación similar. Yo pondría la restricción para que los menores de 10 años o 15 años, por poner una barrera, para que no puedan hacer uso de este tipo de herramientas como el Chat GPT. Ya con eso, se podría poner cierta regulación. O acordar que la IA no se va a usar para determinadas tareas. De todos modos, insisto, es una herramienta. No culpemos a la Inteligencia Artificial”, advirtió.

¿Peligran algunos trabajos por la IA?

Giro afirmó que todas las profesiones, o tareas repetitivas y mecánicas, van a desaparecer “y no por el Chat GPT, sino por la automatización que sufre la industrialización moderna”.

“Con esta nueva capacidad de diálogo de la computadora, sí se van a reemplazar los trabajos de call center o de atención en general como en compras online, o distintos trámites y otras gestiones que van a poder ser hechas por la máquina por texto o por voz. Aquí, creo, va a tener más impacto directo sobre tareas laborales humanas. Pero esto va a ir creciendo, y cada vez más cosas se van a ir inventando, que hoy no existen y ahí es donde viene la potencialidad de trabajos futuros”, vaticinó.

¿Qué trabajos se hacen en Mendoza con IA?

“En Mendoza, la ciencia de datos, que sería la disciplina que atiende estos temas, es muy basta. Gente que se dedica a organizar y estudiar esos datos, gente que procesa los algoritmos que son lo que después utiliza la IA. Entonces, hay un montón de profesionales interdisciplinarios que interactúan. Profesiones que tienen más que ver con la matemática, y otras disciplinas que se vinculan con el tema”, dijo.

“Por ejemplo, hoy, la IA puede ayudar a hacer detecciones de cáncer a partir de imágenes, entonces no solamente es el tema matemático y de análisis de imágenes sino también el tema médico que interpreta esa información. La computadora permite, con estas herramientas, poder analizar más información de la que puede hacer un ser humano y de manera mucho más rápida”, destacó.

Además, el ingeniero opinó que “la IA va a genera nuevos espacios de trabajo. Hay gente que está haciendo música utilizando estas herramientas o algoritmos. Gente que va a crear arte multidimensional o multisensorial. Es decir, puede haber un montón de cosas que hoy, ni siquiera se nos están cruzando por la cabeza y que van a ser nuevas profesiones en el futuro”.

Reflexión sobre la IA

Por último, el director de innovación de Interbrain, apuntó que en necesario “definir qué le estoy dejando decidir por mí, a la computadora. En esto tenemos que educar a nuestros niños y adolescentes, para que no le cedan sus vidas a la computadora o a las plataformas. Que no dejen en manos de una computadora las decisiones de qué voy a comer, con quién voy a salir, o qué voy a estudiar, y que usen las herramientas que están disponibles, pero para tomar mejores decisiones, siempre que sean decisiones de cada uno y no de un sistema”, finalizó.

Google tendrá una versión de Chat GPT

Un artículo del segmento Tecnología del diario El País de España, sostiene que ” esta semana ha sido la semana del inicio de la remontada de Google. El miércoles presentaron sus grandes novedades y la IA tuvo un papel dominante. Google no arriesgará nada y la IA que veremos pronto en el buscador será una evolución de las respuestas que ya veíamos ahora sin ir a ninguna web, solo que generadas por la versión de Google de ChatGPT. Google no arriesgará (lo llamará “experimento”), ni dará opiniones, ni hablará en primera persona y procurará ‘alucinar’ lo menos posible”.

“Será una IA más máquina. Será curioso cómo integraremos pronto lo brutal que es que una modelo sea capaz de escribir como un humano, aunque no exactamente con todos los matices (de momento): cualquier adjetivo mal puesto nos parecerá una afrenta. Como ya ocurre cuando un audio de Whatsapp tarda segundo y medio en mandarse. La ventaja de Google es que ya integrará ventajas que serán inmediatas, como crear ilustraciones dentro de sus Slides con texto, escribir emails enteros en Gmail. Son ventajas inmediatas, importantes, pero por ahora cambiarán el mundo menos de lo prometido”, dice la publicación.

Fuente: MendozaPost