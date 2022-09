Chocolates, bombones y hasta delivery: el emprendimiento de Alejandra, la tunuyanina que no se rindió

Por: @TeffyTello

Se llama Las Marías el emprendimiento, y sueña con hacerse conocida.

Alejandra Reján tiene 59 años, vive en el Barrio Güemes en Tunuyán y tras su separación descubrió un nuevo trabajo, una forma de ganarse la vida y mantenerse: trabajar el chocolate de forma casera o artesanal.

En el Día Internacional del Chocolate , El Cuco Digital, entrevistó a esta emprendedora que desde hace tres años viene “remándola” para hacerse conocer y crecer en este rubro.

-Alejandra, contanos ¿cómo nació Las Marías Chocolate?

El emprendimiento nació cuando me divorcié. Tenía que ver de qué formas me iba a mantener o ganar la vida, y bueno yo tenía ideas de cómo trabajar el chocolate, seguí investigando, practiqué y me largué.

–Fue antes de la pandemia, ¿cómo te fue en la cuarentena?

Me fue re bien, se ve que lo que la gente estaba en casa me empezó a comprar. Ellos me llamaban y yo les llevaba los chocolates, los bombones o lo que pidieran. Por que hago delivery.

-¿Vos fabricás en tu casa?

Sí, por el momento sí. Tengo mi espacio en casa donde hago todo lo que es chocolatería: bombones, tabletas, paletas y pedidos para eventos. Hoy por ejemplo estoy terminando un pedido para una fiesta.

-¿Cuáles son los desafíos de trabajar el chocolate?

Sin duda que los costos, la materia prima aumenta todo el tiempo. Yo trato de no estarle aumentando a mis clientes por que quiero conservar la clientela, pero sostener los precios es un desafío porque a mí me aumentan constantemente el chocolate. Y, otro desafío es mantener las ventas en verano, ya que en invierno si se vende pero luego, caen bastantes.

-¿Vos también manejás tus redes sociales?

No, (jajaja). Mis hijas me ayudan con las redes , ellas sacan fotos, las publican, me dan una mano tremenda por que yo entiendo poco. Pero las redes me han ayudado mucho a que la gente sepa lo que hago. Me pueden buscar en @lasmarias.chocolates

-¿Tenés algún sueño que cumplir?

Sí, y lo digo emocionada, mi sueño es que la gente me conozca y esto que están haciendo ustedes sé que me va a ayudar mucho, por eso me emociono. Yo le pongo tanto amo, cariño, dedicación a mi emprendimiento que sueño hacerme conocida por todos lados. Estoy siempre intentando cosas nuevas, tengo cosas muy originales, innovo. Ojala todos pudieran conocer mis productos y degustarlos. Acá hay sacrificios, esfuerzos y mucho cariño.

Alejandra Reján-chocolatera

-Si alguien te quiere encargar algo, ¿cómo debe hacer?

Me pueden llamar al 2664-028606, o por las redes sociales. Se comunican y yo les paso presupuestos. Hay opciones muy deliciosas para cada ocasión.