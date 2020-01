Cientos de peces mueren inexplicablemente en un arroyo de Tunuyán: mirá el video

Un estudiante de la Tecnicatura en Gestión Ambiental, capturó el momento.

Este miércoles pasada la una de la noche, cientos de peces murieron inexplicablemente en el Arroyo Claro de Tunuyán.

Ricardo Calle, un hombre oriundo de ese departamento del Valle de Uco y estudiante de Gestión Ambiental, contó a El Cuco Digital como se convirtió en espectador de este triste episodio.

“Anoche fue a comer un asado con unos amigos al Parque Norte de Tunuyán y al ratito me llamaron por teléfono, entonces me apoye en una baranda sobre un puentecito que pasa por el Arroyo y al ratito ví como el agua se empezó a poner blanca de golpe, como con un líquido pasaba, y veo que empezaron a pasar cosas por el agua pero al principio no me di cuenta que era hasta que los ví, eran muchísimos peces muertos, cientos de pececitos” comenzó relatando.

Luego, el estudiante agregó: “Habían echado algo al Arroyo y pasaban una cantidad enorme de peces muertos. Así que llamé a uno de mis amigos y le dije que mirara lo que estaba pasando. No se si habrá sido una finca que tiró algo o algún frigorífico que está por ahí cerca. Lo que más lamento es no haberme dado cuenta de haber tomado una muestra del líquido para que lo hubieran analizado”.

“Después de media hora, el agua se aclaró de nuevo, es decir lo que echaron se fue. (…) si alguien va a mirar ahora deben estar los peces muertos de anoche, supongo. Pero la verdad es una locura lo que pasó. Tanta manifestación por el agua y nosotros no la cuidamos, es una locura. ” concluyó enojado Ricardo Calle.