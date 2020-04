Cifras en Argentina: 1.353 contagiados, más de 7.000 casos negativos y 42 fallecimientos por coronavirus

Así se informó en el último reporte diario.

42 personas han fallecido por coronavirus en Argentina, entre ellas, tres mendocinos. La edad media de fallecimiento es de 68 años, se informó en el último reporte diario de este sábado. En tanto, la cifra de contagiados es de 1.353 aunque son muchos más los casos descartados . Hasta el momento 7.135 personas han dado negativo en las pruebas y hay 279 altas. El 48,5% de los casos confirmados, son de personas que estuvieron en países de riegos. Actualmente hay 86 pacientes internados en terapia intensiva.

A nivel mundial se registran 972.303 confirmados, superando los 50.000 fallecidos.

En conferencia de prensa, la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió a la situación vivida ayer por la apertura de bancos.

“La situación que se vivió ayer merece una reflexión. El primer paso para poder mejorar es ponerlo en palabras, y el presidente lo expresó como inadmisible. El mismo día de ayer se empezaron a trabajar en esas medidas correctivas. Estamos viviendo una pandemia, que es situación inédita y es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena (…) es la primera vez que la sociedad sale, que las instituciones están organizando estas salidas (…)” enfatizó.

“A partir de lo de ayer y las medidas correctivas para mejorar esas situación poder seguir transitando este día a día (…) surgieron muchas preguntas y preocupaciones. Surgió que se rompió la cuarentena y que eso es un riego grande porque va a haber un brote y la verdad de desde el punto sanitario hay muchas cosas para aclarar. La situación de Argentina no es la misma que en otros lugares donde la cirulación es intensa. En las muestras tenemos un porcentaje importante de casos negativos. La circulación viral no tiene la capacidad de otros países. No significa que se haya roto la cuarentena, que vaya a haber una situación incontrolable”, explicó la funcionaria.

Además, tras el caos del viernes, Vizzotti convocó a los medios de comunicación a informar medidas preventivas y evitar generar incertidumbres en la población: “Quiero convocar a los medios a generar información positiva y recomendaciones para que eso no vuelva a suceder. Pensar, como dicen los especialistas, muchas personas están en sus casas mirando la televisión y transmitir esas imágenes en forma permanente sin una herramienta para que la gente pueda saber qué hacer, puede ser contraproducente. En esta cuarentena el rol de los medios es muy importante para poder informar activamente como las personas que tienen que generar algún trámite puedan hacerlo de la forma más segura”.