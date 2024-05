Cirugía de columna: el Hospital Notti se posiciona internacionalmente en complejidad quirúrgica

En 6 meses, se resolvieron más de 42 cirugías de alta complejidad en columna pediátrica. Esto es posible gracias a la capacidad médico-asistencial de los equipos de salud, acompañada con la incorporación de tecnología de punta en cirugía navegada.

La adquisición del navegador posiciona al Hospital Humberto Notti como pionero en Latinoamérica en el uso de esta tecnología, ya que permite a los profesionales resolver cirugías que antes no podían realizarse por la vía convencional.

Los esfuerzos y la mirada hacia el futuro surgen de la inquietud de los cirujanos del Servicio de Traumatología y Ortopedia del hospital, especialmente cuando el doctor Alejandro Morales Ciancio se interesa por la robótica. “Esto comienza cuando Ciancio me plantea iniciar un proyecto para trabajar con cirugías navegadas. Fue entonces que decidió viajar a Inglaterra para formarse y, desde acá, iniciamos las tratativas para adquirir esta tecnología, mientras él se capacitaba allá. Cuando volvió, este proyecto tomó más impulso gracias al compromiso del doctor Jorge Pérez, quien fue en ese momento el director del Notti. Desde entonces ya habían comenzado algunas acciones para que Medtronic, la empresa proveedora de este navegador, considerara a Mendoza como candidata para recibir el equipamiento”.

“Luego de un proceso muy fino de selección, esta empresa decide elegir de entre varios proyectos el del Hospital Notti, teniendo en cuenta que era el único hospital pediátrico público y, además, el único centro asistencial que poseía un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados para el uso de esta tecnología”, rememora el doctor José Castro, jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia.

Ya han pasado alrededor de 6 meses desde la llegada de esta tecnología al hospital y el Servicio de Traumatología cada día afianza más y más sus capacidades de desarrollo profesional. Se trata del único equipo profesional en Latinoamérica capaz de resolver cirugías de columnas pediátricas con la ayuda de este navegador. “Hoy podemos operar a pacientes que antes no podíamos o debíamos derivar a Buenos Aires. Ahora es a la inversa: nos envían los pacientes a nosotros”, expresa Castro.

Las cirugías navegadas aumentan la seguridad y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes

Martina tenía un diagnóstico de escoliosis idiopática severa, que puede traer serias complicaciones. La curvatura anormal en la columna vertebral, si se deja evolucionar, puede llegar a comprometer los pulmones, entre otros órganos vitales. “En el caso de Martina, hablábamos de una deformidad que podíamos resolver de forma quirúrgica y se operó con el sistema de navegación. Fue una cirugía reglada y se pudo realizar tal y como se había planeado la colocación de los implantes y la corrección de la curvatura. Su recuperación fue muy rápida y exitosa”, cuenta Morales Ciancio.

“Mejorar la calidad de vida de estos pequeños es nuestro objetivo prioritario y la navegación nos permite apreciar los beneficios para ellos, ya que con este tipo de cirugías aumenta principalmente la seguridad del paciente, elevando la precisión en la colocación de los implantes, lo que hace que no existan riesgos de reoperarlos, porque tenemos menos complicaciones quirúrgicas. A la vez, al tener la herida menos tiempo de exposición, hay menor pérdida sanguínea, por ende, menos transfusiones, disminuye el tiempo de internación en terapia intensiva y en sala común, lo que posibilita que la recuperación de los pacientes sea mucho más positiva a diferencia de una cirugía convencional. En el caso de Martina, cinco días después de la cirugía ya estaba dada de alta, continuando la recuperación en su casa y con su familia”.

Por su parte, los papás de Martina cuentan cómo recibieron el diagnóstico. Su padre Dante relata: “Nosotros empezamos a notar un problema en su pie, lo tenía hacia adentro, consultamos al médico y nos derivaron a una ortopedia para hacerle unas plantillas. Con el pasar del tiempo vimos que no tenían mucho efecto. Y el momento que más nos llamó la atención fue cuando Martina nos planteó que de un lado tenía marcada la cintura y del otro no. Esto nos llevó a consultar en primera instancia con el doctor Mirabile, quien diagnosticó la escoliosis y nos derivó al Notti, con el doctor Morales Ciancio. Cuando la vio, nos dijo que tenía una curvatura que ya estaba pasando el rango operable. Nos preguntó a nosotros, pero principalmente habló con ella preguntándole si quería operarse, a lo que respondió con mucha madurez, dando paso a la cirugía que le proponía el médico”.

Cibell, la mamá, agrega: “Ella quería estar bien y dejar de sentir dolor. Cuando salió de la cirugía me confesó que sentía mucho dolor y sin embargo no lo decía, para no preocuparnos. Cuando salió del quirófano y despertó de la anestesia, lloraba de felicidad, estaba muy agradecida con todos los que estuvieron a su alrededor. Se sintió muy contenida por todo el personal del hospital. Desde que despertó, nos decía que quería ver a todos para agradecerles cómo la habían tratado”.

El uso de la tecnología queda relegado si no hay profesionales capaces de adaptarse a ella

El Hospital Notti es el referente en atención pediátrica del Centro-Oeste del país. Se caracteriza por la capacidad de desarrollo médico-asistencial en alta complejidad. Su objetivo permanente es centrarse en ampliar estos horizontes, por lo que la adquisición de este equipamiento pone de manifiesto esta finalidad y, a la vez, evidencia la jerarquización de la salud pública provincial en la continua búsqueda de alternativas que permitan seguir brindando servicios de salud de altísima calidad en toda la zona de influencia del hospital, inclusive extendiéndose a otras regiones.

“Para nosotros es un orgullo contar con este equipamiento que posiciona a nuestro hospital y a los servicios de salud que brinda la provincia a niveles internacionales. Ya que esto, además, nos permite generar espacios de capacitación para otros profesionales que lo requieran, tanto a nivel provincia como nacional e internacional. De hecho, esto se está proyectando debido a que este equipamiento probablemente se adquiera en otros lugares. Sin embargo, claramente se requiere de profesionales entrenados para su uso”, agrega la doctora Laura Piovano, directora ejecutiva del hospital.

Desde la llegada del navegador al hospital, en setiembre de 2023, ya se realizaron más de 42 cirugías de columna y la lista de pacientes se incrementa en cantidad y complejidad, lo que abre un abanico de posibilidades de crecimiento para los equipos quirúrgicos en cuanto a la continuidad de entrenamiento. Pero además posibilita resaltar y valorar la amplitud de los profesionales que trabajan, debido a que finalmente ninguna tecnología puede usarse sin recurso y calidad humana.