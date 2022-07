Clásico Patrono Santiago: lo recaudado en el estacionamiento será destinado a la Cooperadora del Scaravelli

Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, señaló que la recaudación ha sido récord.

El pasado lunes 25 se disputó el Clásico Patrono Santiago – Copa Canal 9 en el Hipódromo de Mendoza, donde hubo 9 carreras. La Copa del Clásico fue para Constanzo, proveniente de San Juan.

Más de 30 mil personas arribaron al Hipódromo de Mendoza y es que es el primer gran clásico pospandemia en el que volvió toda la familia a disfrutar de un clásico del turf del país”.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades con la presencia de food truck y propuestas de entretenimiento para niños.

El Programa de Juego Responsable del Instituto Provincial de Juegos y Casinos estuvo presente con entrega de folletería informativa y bolsas ecológicas.

Además, la Municipalidad de Godoy Cruz realizó un operativo de vacunación y se encontró presente el Programa de Ablación e implantes del Incaimen.

En tanto, lo recaudado en la playa de estacionamiento será destinado a la Cooperadora del Hospital Scaravelli de Tunuyán. Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, señaló que la recaudación ha sido récord y agregó: “Estamos muy contentos de poder hacer esta función social desde el Departamento de Responsabilidad Social del instituto”.

Resultados de las carreras

1ª CARRERA – 1.000 METROS – 10.30 HORAS. PREMIO: “MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA” CATEGORIA INTERIOR. GANADORA: YAGUFLOR LETHAL

2ª CARRERA –1.200 METROS – 11:10 HORAS. PREMIO: “MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA” CATEGORIA INTERIOR. GANADOR: BARÓN SUREÑO

3ª CARRERA – 1.200 METROS – 11.50 HORAS. PREMIO: “MUNICIPALIDAD SAN MARTIN” CATEGORIA INTERIOR. GANADOR: PETALS

4ª CARRERA – 1.400 METROS – 12.30 HORAS. PREMIO: “COPA UTTA-OSPAT” CATEGORIA INTERIOR. GANADOR: UP AND DOWN

5ª CARRERA – 1.400 METROS – 13.00 HORAS. PREMIO: “CLASICO INDEPENDENCIA”-“COPA MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ” CATEGORIA INTERIOR. GANADOR: STEPHEN SOUTH

6ª CARRERA – 1.100 METROS – 13.50 HORAS PREMIO: CLASICO “GOBIERNO DE MENDOZA” CATEGORIA INTERIOR. GANADOR: URBAN LEGEND

7ª CARRERA – 1.600 METROS – 14.40 HORAS. PREMIO: CLASICO “MUNICIPALIDAD DE JUNIN” CATEGORIA INTERIOR. GANADOR:FORASTEIRO

8ª CARRERA – 325 METROS – 15.30 HORAS. PREMIO: CLASICO “MUNICIPALIDAD DE LA PAZ” EXTRAOFICIAL. GANADOR: EASING AND GLORY

9ª CARRERA – 2.200 METROS – 17.00 HORAS. PREMIO: CLÁSICO “SANTO PATRONO SANTIAGO” 2022 COPA CANAL 9 TELEVIDA CATEGORIA INTERIOR. GANADOR: CONSTANZO